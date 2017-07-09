Самый честный роман — курортный

Колумнист Мария Алексеева — о том, почему роман во время отпуска не стоит недооценивать.

Каждый раз, когда у нас нет под рукой любимого человека в официальном статусе, мы начинаем долго и муторно рассуждать о любви и о том, какая она — настоящая. Что нужно искать, к каким качествам присматриваться и далее по списку.

Чаще всего в таких рассуждениях мы говорим о заботе, понимании и комфорте, не упоминая страсть и "американские горки" из ссор и скандалов. И это абсолютно логично, ведь страсть не может длиться нон-стопом на протяжении долгих лет, всё равно, рано или поздно, превалировать начинает уют.

Но люди склонны искать именно ту самую необузданную и животную страсть, которая их окрыляет, заводит в маниакальное состояние, когда не надо ни есть, ни спать, а только часами находиться рядом с пассией. Потому что это нужнее и важнее.

И ведь на самом деле это похоже на курортный роман, когда мы избавляемся от гнёта офиса и рутины и являемся лучшей версией себя. Без предрассудков. И я говорю о курортном романе не в контексте безудержного секса на пляже в жарких странах, это может быть поездка в любой город, где на вас не смотрят коллеги, друзья или родители.

Уезжая в другой город, мы оставляем за собой обязанности и дела, отпускаем наконец всё то, что обычно не даёт возможности спокойно вдохнуть. Мы расслабляемся и готовы не пилить суженого за грязную посуду и лень.

Во время курортного романа нам интересен человек, а не его достаток, его увлечения, не размер квартиры, цвет его глаз, не наличие кредитов. Мы можем влюбиться в самого человека, а не в то, каким его сделал социум. Мы вдохновенно смотрим по сторонам и ловим кайф от того, что вот она — жизнь!

Совсем недавно мне пришла в голову мысль, что такие отношения самые честные, и к ним стоит стремиться. И я говорю не о переезде в другой город или бесконечных поездках ради отношений. Тут речь, скорее, про эмоциональную составляющую. Надо прочувствовать это хотя бы один раз, чтобы понять, какие же мы на самом деле.

И если вдруг отношения — это бремя, даже в тот момент, когда у вас нет детей, десятка кредитов и кризиса среднего возраста, то стоит задуматься, а те ли это отношения в принципе. Жизнь не должна быть угнетающей, а партнёр не должен тянуть вас к психотерапевтам и бутылке.

Вспомните, как однажды, уехав, вы почувствовали себя настоящим и живым, — это и есть настоящие отношения.