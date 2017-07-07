Дубинки, автозаки и водомёты. Это тебе не московские либеральные копы, детка

Журналист Игорь Мальцев — о том, что столичные либералы слабо представляют себе, что такое настоящий полицейский произвол и демократия.

Дом на рыбном рынке Гамбурга за неделю до G20 был украшен двадцатиметровым баннером "Большая двадцатка богатеет, шагая по трупам". На бывшем конском рынке в местном ДК проводится мероприятие "Все против G20", и весь фасад расписан антиглобалистскими лозунгами — туда стоит очередь из молодёжи. Буквально за один день я понял, что Гамбург не очень рад встрече глав государств.

Так и получилось. Буквально за два дня до саммита в одну ночь сожгли восемь новеньких Porsche, закидав салон автомашин коктейлями Молотова. Стала проясняться повестка дня.

Именно поэтому в Гамбург в командировку прибыли ещё 200 полицейских из Берлина — укрепить ряды. Правда, тут вышла накладочка — офицеров поселили в отели, а рядовых ментов — в пункты приёма беженцев, где нижние чины устроили такую чудовищную пьянку с голыми танцами на столах и групповухой, что берлинских полицейских пришлось отсылать назад. Таким образом оголив фронт борьбы с антиглобализмом.

Зато я увидел воочию, что такое тридцать водомётов, которые подготовились к демонстрациям. Это внушает некоторое уважение. Мы такого в Москве не видели никогда.

Параллели напрашиваются сами собой. Мы привыкли к тому, что каждый протестный движ сопровождает такой плач Ярославны в СМИ и соцсетях, что такое впечатление, будто мы проснулись то ли в 1937 году (о чём нам постоянно говорят), то ли в нацистской Германии. Ах! В переулках у Тверской стоит десять автозаков! Ах! Космонавты заломали руки и увели белого и пушистого демонстранта! Фашисты, Сталин, Берия, ГУЛАГ.

Дети, если вы думаете, что московские менты — это Берия-ГУЛАГ, то вы просто ничего не знаете ни про демократию, ни про мир, в котором мы живём, ни о том, как готовить манную кашу.

За два дня до саммита гамбургские полицейские во всём своём боевом аутфите пришли и снесли к чертям палаточный лагерь протестующих, выкинув палатки и их обитателей. Это так, на минуточку, по поводу сидячего мирного протеста.

Для остальных у демократии тоже кое-что припасено. Хорошие немецкие дубинки, которые в отличие от отечественных не ломаются. В Гамбурге уже началась бойня с применением коктейлей Молотова на улицах. И полиция отвечает адекватно. То есть бьёт, винтит, сажает. Если вы находитесь в состоянии перманентной истерики со времён Тверской и думаете, что это были демонстрация и винтилово, то вы просто ничего не знаете про то, что такое немецкая демонстрация и немецкое винтилово.

Мирные антиглобалисты, которые за всё хорошее, против капитализма и чтобы не было глобализма (то есть чтобы не было кока-колы в каждой лавке мира), принялись жечь в массовом порядке автомобили граждан Гамбурга. Ганзейского города Гамбурга, который был всегда оплотом торговой вольницы, свободных нравов и больших и старых денег. И никому это не мешало последние лет пятьсот.

А тут вдруг прибежали какие-то борцы в чёрных худи с замотанными рожами и давай крушить всё вокруг. Видимо, чтобы собрать побольше лайков от гражданского населения. Ведь жителям сейчас по кайфу прятаться по углам и объезжать горящие вдоль улиц автомобили. Мне только что друг прислал ролик, который он снял из машины, пока ехал на работу. Какое там Алеппо. Рублёвка это ваше Алеппо. Горящие машины на обочине, горящие обломки на проезжей части, кругом какие-то вандалы. Просто компьютерная игра про ядерный апокалипсис.

Так что местная полиция принялась за дело. И будьте уверены, местные менты рядом с ними — просто мать родная каждому демонстранту. Более того, сейчас привезут ещё полицейских из других регионов на помощь. Веселуха только начинается.

Немецкие полицейские умеют бить своих граждан сухо и технично. При этом почему-то ни одно самое либеральное издание никогда не начнёт вой по поводу полицейского государства и Хрустальной ночи.

Единственный случай, когда у местных полицейских связаны руки, это когда начинают выпендриваться беженцы. Тут уж их пальцем не тронь, независимо от того, что они выкидывают. Иначе тебя либеральная общественность запишет в садисты, расисты, фашисты и трампы. Можно и работу потерять.

А вообще в чёрно-розовом мире русских оппо, которые вообще не имеют никакого представления, как проходит демократический процесс в Европе, принято считать, что русские омоновцы — это звери-космонавты, а берлинско-гамбургские — это белые единороги на страже порядка, которые улыбками провожают протестующих по согласованному маршруту следования.

Да, они стоят на страже порядка. И именно поэтому лупят дубинками так, что мама дорогая, и стаскивают в автозаки, и кидают под арест. Гораздо жёстче, чем вы себе можете представить. Местные витают в каких-то иллюзиях относительно того, что везде лучше, чем в России. Это обычно бывает ровно до той минуты, пока к новоприехавшему соискателю убежища не придёт налоговая служба и вместо 13 процентов московских выкатит 47 процентов берлинских. Чтобы вот на эти налоги вышли в один момент немецкие менты, оттарабанили палками и смыли водомётами людей, у которых хорошие лица почему-то замотаны косынками и прикрыты капюшонами.