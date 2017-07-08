Продолжительность встречи как её главный и единственный итог

Журналист Андрей Бабицкий — об итогах первой встречи Путина и Трампа во время саммита G20.

Из-за отсутствия внятных результатов все, кто по долгу службы или велению души подводил итоги встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сосредоточили своё внимание на беспрецедентной продолжительности разговора двух политиков. Это обстоятельство действительно заслуживает, чтобы о нём упомянули.

Ещё до саммита "Двадцатки" было понятно, что, вероятнее всего, главы США и России понравятся друг другу. Из оговорок, отзывов, реплик того и другого было очевидно, что они испытывают симпатию друг к другу. Трамп неоднократно и прямо выражал интерес и почти восхищение своим российским коллегой, неизменно наталкиваясь в связи с этим на резкую отповедь со стороны глобалистской американской элиты. Путин же высказывался осторожно, но тоже определённо — говорил, например, о вздорности обвинений в адрес Трампа и полном отсутствии доказательств у обвинителей.

Важно понимать, что два с лишним часа общения — это не результат спонтанного беспамятства детей, заигравшихся в песочнице, это ясное и продуманное сообщение, месседж для публики, которую уведомили о взаимной симпатии, о доверии, о том, что двум президентам есть что сказать друг другу.

Более того, они готовы говорить за пределами отведённого времени и, надо полагать, будут делать это и впредь. Прекращение огня на юге Сирии, о котором объявил Лавров, нельзя, конечно, считать стратегическим прорывом. Но в отношениях, испорченных донельзя, и не может быть прорывов, они выглядели бы неестественно и натужно.

Развернуть гигантский корабль внешней политики своих стран в одночасье не могли ни Трамп, ни Путин, да, собственно, такой разворот и невозможен, поскольку внешнеполитические доктрины — это то, что складывается годами и десятилетиями. Оба политика связаны обстоятельствами, интересами и даже мифами, которые определяют самочувствие американского и русского народов на противофазе друг к другу.

Важна была именно эта фаза — начало спокойного, взвешенного, заинтересованного диалога, который, будучи приправлен взаимной симпатией, взломал все форматы и нарушил выверенный график встреч и мероприятий саммита в Гамбурге. Понятно ведь, что противоречия, спорные моменты, расхождения по ключевым политическим проблемам никуда не делись и не денутся.

Россия и Америка — очень разные страны, Путин и Трамп — очень разные политики, и соперничество, попытки перетянуть одеяло на себя, обойти на повороте — всё это будет сопутствовать нашим отношениям долгие годы, если не сказать всегда. Важно другое. Длительностью своей беседы главы двух стран продемонстрировали, что завершился период бессмысленной и холодной вражды, что мечты "разорвать в клочья" экономику России уже не будут определять курс внешней политики США.

Санкции, поддержка территориальной целостности Украины, претензии к России из-за нарушения прав человека, ограничения свободы слова, аннексии Крыма и помощи Донбассу, а с нашей стороны акцент на бесцеремонном вмешательстве Америки в дела других стран — весь этот багаж нам и дальше придётся нести "через годы, через расстояния", но теперь очевидно, что от опасной черты прямого конфликта, к которому события подталкивали наши страны в последние годы, мы отошли надолго. По крайней мере, пока Путин и Трамп возглавляют один — Россию, другой — США.

А отсутствие судьбоносных решений — это совсем не плохо, поскольку речь идёт не о корректировке российских позиций в соответствии с требованиями США и Запада в целом. У Путина здесь нет никакой возможности для манёвра. Крым Россия не отдаст, от поддержки русских регионов Донбасса и Башара Асада не откажется. На уступки должен пойти Трамп, а его возможности в этом отношении также крайне ограничены, поскольку за каждым его движением хищно наблюдает готовая вцепиться ему в горло глобалистская американская элита. Поэтому никаких быстрых и кардинальных изменений ожидать не стоит.

Думаю, что в США сначала начнёт меняться риторика, сдавать позиции и сходить на нет обличительная тональность высказываний и оценок, касающихся России. У нас будет происходить что-то похожее. Оттепель в отношениях будет не бурной и скорой, а медленной, спокойной, едва заметной, но это оттепель на долгие годы. И мы станем вспоминать, как это всё начиналось, как сели и два с лишним часа говорили друг с другом два президента. И проговорили бы, судя по словам главы Госдепа Рекса Тиллерсона, ещё дольше, если бы это не выглядело уже совсем неприличным — будто два больших политика решают судьбу планеты, а где-то у подножия их встречи толпятся встревоженные пигмеи.