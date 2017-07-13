Россия с Украиной должны перейти на личности

Журналист Владимир Кулистиков — о том, как должны ответить российские власти на объявленное Киевом ужесточение правил въезда россиян на Украину.

Предварительная регистрация, биометрический погранконтроль, извещение о перемещении… Эти правила для российских граждан, желающих посетить Украину, киевский режим принял в расчёте на зеркальное возмездие.

Естественно, не физическим лицам, составляющим режим, а, например, нескольким миллионам работяг, которые живут за счёт трудоустройства на территории РФ, и лучшими из них, кстати, считаются выходцы с Западной Украины — колыбели самостийности. Именно на такую ответную меру рассчитывают в Киеве, чтобы повысить градус русофобии.

То есть там думают, что Москва будет бить по паспорту. А адекватный ответ — бить, как бы это выразиться, чтобы отойти от знакомого с детства многим киевским предводителям анекдота? Скажем деликатно — по личности.

Государственной думе РФ нужно срочно отвлечься от охоты за виртуальными врагами в Интернете и приняться за недругов реальных. Назрел закон, преследующий недружественных России субъектов. Это лица, учреждения и организации, наносящие ущерб правам и свободам российских граждан за рубежом.

Авторитет российской власти напрямую зависит от того, на сколько большой ответный урон будет нанесён интересам этих враждебных субъектов не только на территории РФ, но и повсюду, где чувствуется российское влияние.

Пока закон о недружественных субъектах будет принимать парламентские процедуры, следственные органы должны подготовить площадку для конкретного применения закона. То есть в ходе обычной проверки выявить связи, материальные и прочие интересы тех, кто может под него подпасть. Не забывая при этом аффилированных лиц и организации, а также тех, кто представляет в общественном поле позицию возможных объектов закона.

Это один из точечных ответов на ту массовую репрессию, о которой заявил Киев. Прекрасные труженики с Украины, которые не только спасают от нищеты свои семьи, но и участвуют в нашем развитии, пускай чувствуют себя не стеснёнными в правах, во всяком случае с нашей стороны. Кстати, это поддерживает на Украине тот самый настрой, который больше всего не нравится киевскому режиму, склонному к нехитрым провокациям.