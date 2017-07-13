Фарш Навального

Журналист Владислав Мальцев — о том, как "кандидат в президенты" и лидер оппозиции "защищает" своих адептов.

Юные борцы за справедливость продолжают в ускоренном темпе терять иллюзии. Вот, например, героизированный оппозицией Александр Туровский, жёстко задержанный полицией в московском штабе Навального, по выходе на свободу накатал обиженный пост в "Фейсбуке".

— Никаких иллюзий о том, как живёт и чем питается Левиафан, у меня не было, — жалуется пламенный борец с режимом, ранее, судя по анкете, продававший мобильные телефоны в магазине. — За время, прошедшее с момента нападения на штаб, мне помогали десятки, сотни простых ребят, волонтёров, которые, как и я, боролись за справедливость. Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни.

Далее 25-летний волонтёр пишет, как же ему "обидно, потому что этот "игнор" появился после того, как сам Навальный призывал нас "винтиться при каждом удобном случае", обещая прикрыть".

Вроде уже половозрелый мужчина, а лексика у героя оппозиции как у 13-летней девочки во "ВКонтактике": "обидно", "игнор". Далее выясняется, что Туровский вполне мог предположить такие последствия, ибо у борцов за честь и совесть такое в порядке вещей.

— К сожалению, я не первый, для кого поддержка Навального обернулась проблемами. Очень похожая история была три года назад, когда Денису Лебедеву сломали ногу во время дачинга в Акулинино. Руководство ФБК сразу дало понять Лебедеву: его сломанное колено — это не их проблема, — рассказывает он. — Навальный очень любит повторять: "Один за всех и все за одного". Хороший лозунг, но сам он придерживается только второй его части. Мы для него — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы.

Но почему же и не относиться так к своим "соратникам", коли они это сами позволяют? Год за годом обманешь одного, кинешь другого, подставишь третьего — а всё бегут новые, просят "взять их на дело".

Потом, правда, как лично попадают в мясорубку, прозревают и рассказывают об этом. Но новые армии зомби дружно кричат им (у того же Туровского в комментариях таких вагон и маленькая тележка): ну, о вас в Интернете написали, какой помощи вы ждали, какой-то реальной что ли, может, ещё денег каких-то? Причём не какие-то анонимы, а сам глава штаба Навального Леонид Волков.

— Я знаю, что Алексей звонил вам, когда вы были в суде, — перечислил он оказанную поддержку Туровскому. — Я много раз говорил о вас в программе "Штаб" (на YouTube-канале Навального. — Прим. Лайфа), и вы были у нас в "Кактусе".

Позвонил, в Интернете помянули (чтоб себя же на твоём поводе попиарить лишний раз) — чего ж ты ещё хочешь, парень? Полезай-ка ты снова в мясорубку!

Дальше Волков поминает ещё трёх "отправленных на суд юристов и большую группу поддержки". В комментариях у него интересуются: "Группа поддержки, наверно, лайки ставила?"

Адвокат Виолетта Волкова напоминает, что "в этой связи вспоминается Сергей Удальцов, который поддерживал каждого своего соратника, ни один человек ни разу не пожаловался, что Удальцов его бросил".

— Я уже несколько лет аргументированно говорю, что Навальный — политический аферист, который, не задумываясь, будет идти во власть буквально по телам своих сторонников, — резюмирует Волкова.

Однако "покуда есть на свете дураки — жить нам, стало быть, с руки", как пели в старом советском фильме про "маленького доверчивого Буратино" Кот Базилио и Лиса Алиса.