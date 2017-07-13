Не так страшен чёрт, как его малютки

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему все секты, даже если они называют себя общественным движением или партией, всегда одинаковы.

Иногда до них доходит. Особенно когда по зову лидера они попадают в беду. Никому нельзя желать того, что пережил Александр Туровский, которого, по сообщениям СМИ, избили во время полицейского рейда в штабе Навального в Москве. Хотя бы потому, что людей нельзя бить в лицо, если они не представляют угрозы и не нападают на других людей или на представителей правопорядка.

Судя по всему, Александр не представлял. Но так получилось, что теперь он представляет угрозу единственному во всём мире оппозиционеру Навальному. Потому что прозрел. Как в том знаменитом госпеле Amazing Grace: "Я был слеп, но теперь я вижу".

"Привет, меня зовут Александр Туровский, и я тот самый человек, которого избили, согласно рапорту, "приёмами боевого самбо" во время погрома в московском штабе Алексея Навального. И вот что я хочу сказать. От российского правопорядка я получил именно то, чего и ожидал, — жестокость и несправедливость. За время, прошедшее с момента нападения на штаб, мне помогали десятки, сотни простых ребят, волонтёров, которые, как и я, боролись за справедливость. Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни. Да, мне обидно, потому что этот игнор появился после того, как сам Навальный призывал нас "винтиться при каждом удобном случае", обещая прикрыть".

Господи, и тут полетело гуано по трубам. Стоило человеку сказать, как обстоят дела, когда связываешься с таким персонажем, как Навальный, он огрёб больше, чем от всех куклуксклановцев Среднего Запада. Ор стоит на весь Рунет.

Он оскорбил чувства верующих в Навального, и получилось ещё страшнее, чем с постановкой "Иисус Христос — суперзвезда" на колымской зоне. Сначала навальнисты стали всем рассказывать, что Туровского взломали и вообще он не мог такого написать, потому что он не умеет писать в принципе. То есть пытались обесценить не только его мнение, но и его самого как мыслящего человека.

Это так принято в секте Лёши-суперстара. Зачёркивать людей. Собственно, даже лидер секты озаботился — начал говорить, что это не Туровский, что это кто-то за него написал и бла-бла-бла. Потом выяснилось, что всё-таки действительно Александр это писал сам, не под пытками и шантажом (такая версия тоже активно распространялась навальнистами), а просто вот так он думает, потому что на собственной шкуре понял не только репрессивный характер государства, но и подлость человека, который как бы желает это государство реформировать. Во всяком случае пишет об этом на своих знамёнах.

Только знамёна эти что-то за последние три месяца сильно поистрепались и поблёкли. Лёша допускает одну ошибку за другой: врёт, подличает, сотрудничает с режимом только тогда, когда ему лично надо, бросает соратников через колено и вообще выглядит ухудшенной копией всех отвратительных русских политиков, уже дорвавшихся до власти.

И тут бедному Туровскому прилетело от Лёшиных крысят.

"Навальный не бог, чтобы быть везде и помогать всем", "Тебя менты отпи***ли, а виноват Навальный?", "Сколько денег взял у кремляди?", "Ну и мразь же ты". И так далее — это можно читать часами, чтобы понимать, какие прекрасные люди хотят приехать на плечах Навального в русскую власть. Сам лидер тоже расчехлился по полной — разговоры про ложь о неоказании помощи, работу на кремлёвских и так далее.

То есть ему уже открытым тестом говорят бывшие соратники: помощи от тебя не дождёшься, только и умеешь, что балаболить и подставлять людей. А он такой в ответ: "Вы всё врёте". Удивительно кристальный человек. Ему уже показали, что его "расследования" — фуфло или копипаста старых газетных заметок. Его спрашивают: где обещанная помощь подросткам-демонстрантам? Его уже напрямую обвиняют пострадавшие члены секты. А ему всё божья роса: "Вы всё вретё". Его уже никто не спрашивает, с какого ляда он называет себя адвокатом и кто ему выдал диплом. Его никто уже не спрашивает про анамнез знаменитого выжженного глаза. Потому что люди поумнее знают, что сейчас будет поток вранья.

Но что самое очевидное в каждой такой истории с Навальным — страшнее, чем он, члены его секты, которые готовы растерзать любого из своих, как только кто-то начинает сомневаться в незамутнённом авторитете.

Вот бедняга Туровский сейчас гребёт от них полной ложкой как отступник от веры. И после спасения от государственной репрессивной машины ему теперь идти на костёр, который любовно сложили для него бывшие единоверцы. Ну что, это испытание почище каталажки, потому что распинать его начали публично, в прямом эфире. И с таким вниманием и сладострастием, какого он так и не мог получить в прошлой жизни. Как завещал кристальный Навальный, заваривший всю эту кашу.