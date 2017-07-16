"СиПлый" национализм

Журналист Владислав Мальцев — о том, что иногда разжигание ненависти — это просто бизнес.

Главред заблокированного Роскомнадзором сайта "Спутник и погром" (сокращенно СиП) Егор Просвирнин дал на днях интервью одному интернет-порталу, бодро впаривающему школоте публикации формата "новые шмотки, которые ты обязан купить на мамины деньги, чтобы казаться крутым". Наш герой тоже хочет таким казаться. Но если вы думаете, что разговор главред националистического сайта ведёт о бедных русских, которых все обижают, то ошибаетесь.

— Я рос на вполне элитистском журнале Game.EXE, который очень любил выражение "бунтующая православная чернь", — повествует Просвирнин о своих идеях и их истоках. — Мы журнал для элиты... Элитистский проект... Я готов терпеть какие-то лишения, обыски, тюрьму ради того, чтобы в России был журнал, где можно было бы прочитать про "бунтующую православную чернь".

Не буду говорить, насколько смешно, когда сетевые задроты — геймеры с лишним весом от поедания чипсов и фастфуда пытаются играть друг с дружкой в "элиту". Или когда это делает некто, живущий в хрущёвке и публично комплексующий от мысли, что кто-то может сам заработать на квартиру. Вопрос в другом: что же за "националист" такой, публично охаивающий свысока с презрением огромную часть собственного народа — православных верующих — ради поощрения своего "элитизма"?

Дальше — больше.

— Когда кто-то говорит, что настоящий народ, настоящая нация в деревне, — это отголоски народничества XIX века. Тогда всё время искали аутентичность в лаптях, но на самом деле в деревне у людей никакой национальности нет, — сообщает нам "интеллектуальный русский националист", прочитавший пару популярных переводных книжек на тему. — Можете выехать в деревню, где ни у кого нет национальности и все пьяные валяются.

Шаблонные байки про "вечно пьяных русских" ранее я встречал либо у либералов, либо у ваххабитов. Теперь у них нашёлся достойный продолжатель, правда, из среды того самого народа, который они не любят. Вроде нелогично? Но нет, Егор сейчас все противоречия развеет.

— Да, я не люблю народ, а за что мне его любить! — гордо заявляет он в интервью, успев пройтись в нём и по сотням тысяч москвичей, решивших переехать из старых разваливающихся домов в новые.

Ох, все-то вокруг нашего жирного "элитария" люмпены да пьяницы, на земле валяющиеся, словно мы в комментарии на "Эхе Москвы" зашли. Искомая Просвирниным аудитория читателей, кстати, обретается в той же земле обетованной наших либералов: "Условные русские в Стэнфорде... это и есть наша аудитория. У нас вторая страна по числу премиум-подписок после России — это США". Трафик тоже: "Потому что у нас только 60% трафика из России даже до всяких блокировок".

Странный такой "русский национализм", да?

Ладно, а Россия-то ему зачем, жил бы в США?

Видимо, таких "гениев" там никто не ждёт. Да и платные подписки на сайт (по модели "Дождя") продаются лучше всего в этой люмпенской России, населённой "русской православной чернью".

Опять нелогично? Только что заверявший нас в своей глубокой идейности "интеллектуальный националист" вдруг признаётся, что главное-то — создав хайп, собрать деньги с максимально широкой аудитории.

— Моя задача — нагнать трафика, чтобы люди заинтересовались и стали покупать подписку... Цифры прочитавших текст греют сердце, но не являются главными. Главным является то, что в комментариях к этим текстам люди пишут: "Спасибо, пошёл продлил подписку", — пространно повествует "борец за идеи".

Дальше самое шедевральное: "Хочешь быть русским — плати (за подписку. — Прим. Лайфа), а нет денег — живи советским". Весь "национализм" и бурчание про "люмпенов" и "совков" оказываются лишь формой вовлечения в перечисление денег нашему герою. За это "донора" щедро накачают чувством превосходства над окружающими, хоть русскими, хоть нерусскими. Кстати, неслучайно в нулевые, когда Интернет действительно бурлил от национализма, нашего героя как-то совсем не было видно.

Только когда одних реальных националистов убили, других посадили, третьи занялись другими делами, он вылез на безрыбье с означенным выше набором идей. И платной подпиской, конечно. Падение числа её участников заботит его явно больше, чем возбужденное два года назад против него уголовное дела по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти") или собственно блокировка сайта.

— Два-три месяца мы можем жить на собранной подписной базе, даже никак не урезая бюджета, но проблема в том, что потом с этим ежемесячным постоянным отпадением числа подписчиков через два-три месяца начнётся сокращение доходов, которое заставит шевелиться, — печалится главред СиП.

Сокращение доходов! Всё как на духу "националист" сказал про то, что его реально заботит. Про русских в его интервью — едва ли не сплошь одни оскорбления. Так что будут ли они сожалеть о "выпиливании" его сайта из Рунета? Вряд ли. Пусть остаётся со своими западными любимцами.