"Правосудие от-кутюр". Как "мама Лена" дочку замуж выдавала

Юрист Елизавета Худякова — о том, почему судьям даже не обязательно нарушать закон, чтобы все их возненавидели.

Кубань — место благостное. Климат хороший, люди гостеприимные, да и гости знатные приезжают. Недавно в Краснодарском крае высадился целый звёздный десант. Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и многие другие. Конечно, московское лето манит в теплые края. Но звёзды приехали сюда не отдыхать — их ждала работа и звёздные гонорары. Прибыли они на свадьбу дочери члена Президиума и заместителя председателя Краснодарского краевого суда — федеральной судьи Елены Хахалевой.

Пока свадьба "пела и плясала" под звёздный аккомпанемент, а столы ломились от яств, пользователи соцсетей имели честь лицезреть размах торжества — гости активно заполняли соцсети фотографиями пиршества и селфи на фоне селебрети.

Свадьба удалась и получилась настолько знатная, что написали о ней многие СМИ. Да и запомнится она надолго. И не только молодым.

Поговаривают, что обошлось торжество в пару миллионов долларов. Сумма немного выше нормы. Особенно если учесть, что гуляли "на свои". Учитывая, что согласно имущественной декларации за 2016 год доход судьи Хахалевой составил порядка двух миллионов родных российский рублей, копить на свадьбу она, исходя из размаха, начала 60 лет назад. Ну, то есть даже чуть раньше, чем родилась сама.

Можно, конечно, допустить, что копила не одна, например, бывший муж — бизнесмен и отец новобрачной — помог и подкинул миллиончик-полтора. Тогда копить пришлось бы всего 15 лет…

Да и сама судья рассказывает, что ни "бентли" в подарок не было, ни денег незаконных, всё оплатил бывший муж и вообще всё было дёшево и сердито.

А звёздные гости — сплошь друзья бывшего мужа, приехали на свадьбу по приглашению, абсолютно бесплатно. Ну бывает, широкий круг общения у человека — Иосиф Кобзон собрался, Вера Брежнева. Разновозрастные и разножанровые друзья в шоу-бизнесе — это хорошо.

Ну а 700 приглашённых, мраморная говядина, чёрная икра и шикарные туалеты — кого этим сейчас удивишь? Любой судья может себе позволить. Тем более зампредседателя и член президиума.

Хотя вот я такого размаха не встречала. Мне как-то всё попадались судьи скромные и адекватные. Ну бывает, машина дороговата или полушубок у мужика-судьи песцовый длинноват. Но чтоб с таким размахом — не попадалось. Судьи — люди, как правило, аккуратные и предусмотрительные. Некоторые небедные. Но головы не теряют. Как-то стараются в рамках приличий. Ну наорут, бывает, покуражатся ощущением своей власти, но тут уж работа у них такая.

А работа, кстати, действительно тяжёлая — нагрузка огромная, негатива много, нервов. Поэтому платить им надо много. Как учителям или врачам, у которых работа и потяжелее, может, будет.

Но вообще всё это неважно. Беда в другом. Мне и раньше местами казалось, что с правосудием у нас не всё гладко — перестают судьи временами видеть границы. Вот взять хотя бы судью Арбитражного суда Москвы Ирину Баранову, против которой в апреле этого года возбудили уголовное дело по подозрению в содействии рейдерскому захвату. Тут, по крайней мере, и вина не доказана, может, и ошибка. А в свадьбе и вины нет, но резонанс значительнее и общественное порицание ярче.

А после этой шикарной свадьбы как-то совсем верить перестаешь. Ну не может человек, творящий "правый суд", отгулять свадьбу на пару миллионов долларов. И на пятьсот тысяч — тоже не может. Потому что не поймут. И каждый второй — а то и первый — в правосудии на Кубани разуверится. И тут уже неважно, муж ли оплатил, или сама полжизни собирала — "то ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то неприятная история".

Сейчас, конечно, пойдут проверки. Зачистки в судебной системе не редкость, особенно учитывая, какой шум поднялся. И даже если ничего не найдут, история эта ещё долго будет вспоминаться в профессиональном сообществе. Необязательно преступать закон, чтобы подорвать авторитет системы, достаточно просто наплевать на этику и мораль, выставив на всеобщее обозрение "скромный" быт российского судьи.