Договор на секс

Колумнист Мария Алексеева — о служебных романах и тех последствиях, которые за ними следуют.

Каждому человеку свойственно чувство страха. Как в любви, так и во всех остальных сферах деятельности. К нему, безусловно, прилагается боязнь осуждения. Со стороны семьи, друзей, общества.

Сколько материалов было написано, сколько разговоров велось о том, что заводить отношения на работе это ужасно, — не сосчитать. Причём вспомнить какие-то основные тезисы довольно проблематично.

На моих глазах создалась не одна и даже не две счастливых пары, которые уже давно завели детей и счастливы. А свела их именно работа. Что поделать, ведь 80 процентов своего времени мы проводим именно в офисе.

Тем, кто ни разу подобный роман не заводил, свойственно причитать и выдумывать оправдания тому, что отсутствие их собственной личной жизни в пределах опен-спейса — норма, которая, конечно же, для всех едина. А те, кто слушает подобных советчиков, пускают корни в офисное кресло и ищут поводы не мечтать о сексе на столе с Серёжей из маркетинга.

Критиканы без устали находят причины и поводы против отношений на работе, они апеллируют к тому, что начальница станет осуждать и вообще она сама заглядывается на Сережку! Уведёшь — уволит. А несчастная и влюблённая девушка сидит и убеждает себя в том, что заводить роман на работе — вселенское зло.

Собственно, кроме того, что вы, возможно, перейдёте дорогу другому сотруднику, ничего страшного нет.

Да, возможно, что поначалу всё будет как в детстве и вам будут перемывать косточки тётки из бухгалтерии, собравшись покурить за "школой", но это всё довольно быстро надоедает, и спустя какое-то время люди забудут о вас. Как это всегда и бывает. Уже никого не будет цеплять то, что на работу вы приходите вместе.

Естественно, стоит соблюдать нормы приличия и отказаться от секса на том самом столе, да и целоваться на глазах у изумленной публики не стоит. Многие этим грешат, что вызывает неподдельное отвращение. Прямо как те, кто облизывает друг друга в метро.

Но, если вы вдруг поняли, что безоглядно влюблены в коллегу и чувства ваши взаимны, ни в коем случае не слушайте никого и прислушайтесь к зову сердца. Возможно, что через год-другой коллеги будут умиляться над фотографиями ваших детей.