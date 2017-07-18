Лучше быть роботом, чем охранником

Журналист Иван Талачёв — о том, почему он считает профессию охранника в магазине самой тяжёлой.

В одном офисном центре в Вашингтоне служащие, придя утром на работу, обнаружили в фонтане робота-охранника. Все тут же принялись шутить, что робот покончил жизнь самоубийством, не выдержав такого напряжённого графика работы.

Без шуток, я его прекрасно понимаю. Осенью 2010-го я проработал охранником в продуктовом магазине одну смену.

Первые полчаса я пристально следил за людьми. Потом передавал по рации любимые анекдоты, пока не оказалось, что один из приёмников лежит у директрисы магазина. Потом начал выбирать "жертв" из входящих в магазин людей и неотрывно ходить за ними по пятам на уважительном расстоянии. Надоело и это.

Затем я плюнул на людей и начал узнавать, в каких продуктах больше всего белков, жиров и углеводов на сто грамм, сколько нужно денег, чтобы купить весь алкоголь на витрине, и считать буквы "т" в описаниях товаров.

За этими радостями я провёл ещё час. Остальные (вроде как) пять тянулись примерно тысячу лет. Безделие было настолько невыносимыми, что чувства начали постепенно отключаться. К середине смены конфеты и печенюхи можно было без всякого палева складывать в сумку прямо у меня на глазах — настолько я выпал из реальности.

С тех пор я с большим уважением отношусь к магазинным охранникам. Это настоящие буддистские монахи — люди, которые достигли запредельного уровня просветления и могут сидеть по 8–12 часов с абсолютно пустой головой, избавившись от всех соблазнов и эмоций.

А вот робот не выдержал. Как и я.

Источник: https://t.me/vadertatooine