Малороссия взяла под покровительство бывшую Украину

Журналист Андрей Бабицкий — о том, воспринимать ли объявление Захарченко о создании Малороссии как троллинг киевских властей, проект Кремля или осознанный отказ от выполнения минских соглашений.

Говорить о последствиях шага, предпринятого сегодня главой ДНР Александром Захарченко, сейчас достаточно сложно, поскольку не вполне ясно, что именно стоит за провозглашением нового государства Малороссия со столицей в Донецке — местная ли это инициатива, мегатроллинг, рассчитанный на эпатаж и деморализацию Киева, либо это проект Кремля, в основе которого лежит игра на повышение ставок в "минском процессе", или же речь всё-таки идёт о реальном отказе от выполнения минских соглашений, объединении народных республик и реальной попытке постепенного перехвата власти у нынешнего украинского руководства. Понять, какой из трёх вариантов является базовым, довольно сложно, исходя из имеющейся информации.

Давайте вкратце посмотрим на то, с чем мы имеем дело. На заседании представителей регионов Украины в Донецке Захарченко зачитал политическую декларацию, из которой следует, что единственными преемниками легитимных властей бывшей Украины сегодня являются Донецкая и Луганская республики, выступившие в 2014 году против государственного переворота в Киеве и сохранившие таким образом правовые основы для формирования законных органов власти.

Конституционный акт, оглашённый исполняющим обязанности председателя Правительства ДНР Александром Тимофеевым, объявляет об учреждении государства Малороссия, ликвидирует Украину как государство вплоть до упразднения её названия как дискредитировавшего себя. Столицей нового государственного образования становится Донецк, у Киева сохраняется статус культурно-исторического центра.

Деолигархизация, денацификация, административная и уголовная ответственность за прославление и героизацию нацистских преступников и их пособников, за пересмотр итогов Второй мировой войны, возобновление членства в СНГ, вхождение в состав Союзного государства, отказ от повышения пенсионного возраста, консервация коммунальных тарифов и их последующее снижение, запрет на продажу земель сельхозназначения и т.д. Перечисление всех прекрасных пунктов оглашённого документа заняло бы слишком много места, остановимся пока на этом — характер и направленность идей, положенных в основу конституционного акта, абсолютно понятны из приведённого списка пунктов.

Когда-то большевики, взяв на вооружение эсеровский лозунг "Земля — крестьянам!", сумели захватить власть в России, поскольку одним коротким и ясным действием они сумели завоевать симпатии подавляющего большинства населения гигантской аграрной империи. Проблемы, о решении которых идёт речь в конституционном акте, являются не просто актуальными, а крайне болезненными, жизненно важными для населения Украины. Предлагаемые способы решения этих проблем явно найдут среди украинских граждан немало горячих сторонников.

Можно рассуждать о том, насколько удачным или приемлемым является название нового государства, обращать внимание на сомнительные моменты конституционного акта, указывать на несогласованность инициативы с Луганском, но одно отрицать сложно: неожиданный и шокирующий ход задаёт новый тренд на Украине.

Вне зависимости от того, приживётся ли в политическом пространстве конкретно этот проект, общая перспектива, обрисованная в конституционном акте, не изменит своих очертаний. Провозглашён курс на закрепление за республиками статуса территорий, сохраняющих легитимное право управлять Украиной (или бывшей Украиной). В течение трёх лет должен состояться переход полномочий от Киева в руки Донбасса по воле украинских регионов. По завершении этого периода новое государство будет функционировать в границах прежнего с новым названием.

Понятно, что едва ли ход событий будет соответствовать этому прекрасному сценарию, но заданная парадигма вполне может привести к выходу — неясно пока, в какой форме — отдельных регионов или их частей из состава Украины и "прилипанию" новых мятежных территорий то ли к союзу ДНР и ЛНР, буде таковой сложится, то ли к одной из этих республик. Собственно, речь о чём-то подобном идёт все три года войны, но взять на себя ответственность — пусть даже пока декларативно — за судьбу страны, погрузившейся в произвол и нацизм, до сей поры никому не приходило в голову.

Александр Захарченко не раз говорил о том, что бросать на произвол судьбы людей, остающихся на территориях, контролируемых Киевом, ни в коем случае нельзя. В этом же ключе высказывался и президент России Владимир Путин. Похоже, что пришло время продемонстрировать украинцам, что о них не забыли, что Донецк — я убеждён, что с полного одобрения Москвы, — предъявляет права на нормализацию их будущего.

Результаты, которые обязательно последуют, будут зависеть от двух моментов — конкретных действий по реализации проекта и реакции населения Украины. Уже объявлен созыв Конституционного собрания, в котором примут участие представители всех украинских областей. Это значит, что будет сформирована параллельная структура местной власти, что-то вроде теневых региональных правительств в изгнании. Эффективность подобных органов обусловлена исключительно поддержкой на местах, которая сейчас отнюдь не кажется безусловной.

Ну а что касается названия, то оно наводит не только на исторические коннотации и аллюзии, само его звучание и лежащее на поверхности значение говорит о самоучреждении второй России. Рядом с первой. С тем чтобы, как это уже бывало, они когда-нибудь смогли вновь существовать вместе, в границах одного государства.