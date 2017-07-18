Побольше Украин — хороших и разных

Журналист Владимир Кулистиков — о том, почему план реинтеграции, которую предложили на юго-востоке Украины, заслуживает внимания.

Провозглашение Малороссии вызвало негативную реакцию в Киеве, что ожидаемо, но не встретило понимания и в Москве. Официальные лица недовольны: акт не согласован даже с луганскими соседями. Да и продвижению минских договорённостей вряд ли поможет. Есть и те, кто считает Захарченко не вполне адекватным. Как-то несерьёзно — и уменьшительное название, и "разстоличивание" Киева.

Всё верно, но поверхностно. Движение по своей сути не лишнее. Закономерно, что план реинтеграции страны, который пытается осуществить Киев, не приемлем для Востока Украины. И тот факт, что там выдвинут не сепаратистский проект, а контрплан той же самой реинтеграции, заслуживает серьёзного внимания. Минские договорённости несколько снизили интенсивность военной составляющей конфликта.

Это великое достижение, если вспомнить кровопролития 2014–2015 годов. Но это, похоже, всё, что может быть сделано в данном формате. А всё потому, что в его основе — иллюзия, будто внутри украинский конфликт может быть решён извне путём подталкивания друг к другу противоборствующих сторон. Так, в своё время у Гоголя мирили Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. И что из этого вышло? Вот и в минских рамках не получается.

Проект реинтеграции Украины может быть выработан только на Украине, а это неизбежно предполагает самые разнообразные идеи и предложения всех, кто влияет на ситуацию в стране. У киевских властей есть шанс напрямую обсудить донецкий план. Причем не обязательно сразу с теми, кто за линией фронта. Можно провести консультации с другими украинскими регионами, и, вполне вероятно, что они сделают собственные предложения по ре интеграции.

Ясно одно: в рамках централистской модели государственного устройства, которой придерживается Порошенко, выхода из тупика нет.

А ко всякого рода несуразностям в плане Захарченко следует отнестись с пониманием – прежде всего в Москве. Конфликт затянулся, нервы участников напряжены, надежды меняются разочарованиями. Лидеры все чаще сталкиваются с переменой настроений и им жизненно важно проявлять инициативу не только на поле боя, но и в политической сфере. И если эта инициатива получит продолжение , например в виде новых, альтернативных киевскому, внутри украинских проектов реинтеграции, она не напрасна.