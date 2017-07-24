Не дутые звёзды. Почему ПФЛ становится интереснее премьер-лиги?

Начало сезона, тем более предваряющее домашний чемпионат мира, приковало внимание болельщиков, соскучившихся на настоящему футболу. Всё же Кубок конфедераций не в счёт: клубной торсиде матчи их команд важнее любых международных турниров. И первые два тура показали, что борьба будет нешуточная: усилившийся "Зенит", желающий отстоять чемпионство "Спартак", сыгранный ЦСКА, крепкий "Локо", вернувшееся "Динамо". Что ещё нужно для интриги? Пока матчей-триллеров не увидели, ну не называть же таковым матч "Спартака" с "Динамо", где красно-белые просто-напросто позволили более слабому сопернику свести игру вничью. Расхлябанность, помноженная на усталость (после матча за Суперкубок с "Локо"). Всё впереди, я надеюсь.

Интересно другое: одновременно начавшийся чемпионат ПФЛ привлёк внимание болельщиков и специалистов ничуть не меньше, чем высший дивизион. Тут тебе и полные (пусть и небольшие) стадионы, и отчёты по итогам матча, и интервью с футболистами и тренерами, и нарезки лучших моментов. Когда такое было? Откуда такой интерес к чемпионату, за которым раньше следили лишь футбольные статистики, да скауты.

Ответ, на мой взгляд, простой: звёзд в ПФЛ сейчас ничуть не меньше, чем в премьер-лиге. Причём их имена говорят болельщикам значительно больше, чем фамилии многих игроков, выходящих на поле в топ-дивизионе.

Сычёв, Павлюченко, Измайлов, Бобёр, Лебеденко, Алдонин, Ребко — это не просто имена, это десятки игр за сборную страны, сотни игр в чемпионате России, участие в играх европейских чемпионатов и Еврокубков. Это игроки, на которых пару лет назад ходили десятки тысяч. Да, теперь они выступают перед более скромной аудиторией и в другой компании. Но, судя по первым матчам, ни мастерство, ни желание никуда у них не делось.

Уж если сравнивать современных звёзд, типа Кокорина и Дзюбы с Измайловым, Павлюченко или Алдониным, то вторых знают не по громким словам и не по вечеринкам в Монте-Карло, а по победам в Кубке УЕФА и в матчах чемпионатов Европы.

Можно конечно скептически процедить — "да когда это было".

Не важно. Именно по ним футбольную Россию до сих пор ещё как-то уважают, и даже бездарные последние годы не смогли вычеркнуть из памяти яркие победы, достигнутые этими ребятами.

Да, у большинства из них не было шанса выйти в этом году в футболке клуба премьер-лиги. Но те, кто играет сейчас в ПФЛ, извините за тавтологию, не наигрались и готовы помочь своим клубам попасть в ФНЛ, а там, может, и выше замахнуться. Своим именем и игрой они привлекли внимание к чемпионату ПФЛ и вывели его на новый уровень. Это уже не "бей-беги", как в прошлые годы, — на эти матчи ходят болельщики, чтобы увидеть ЗРЕЛИЩЕ! И они его выдают.

Видели бы вы, как Сычёва обступали после его первой игры за "Казанку", или полные трибуны в Красногорске, где местный "Зоркий" принял, наверное, самую звёздную команду ПФЛ — московский "Арарат". Так, глядишь, и клубы ПФЛ скоро смогут и на билетах с футболками заработать. А года через два мы точно увидим некоторые из этих клубов в матчах против "Спартака" и "Зенита". И это будут игры не на Кубок.