"Взбодрись, тряпка, и всё наладится"

Колумнист Мария Алексеева — о том, что многие из нас дают советы кототорые убивают.

Иногда люди совершают очень импульсивные и мало кому понятные поступки. Они просто в какой-то момент начинают задыхаться так сильно, что надеть на шею верёвку становится не то чтобы выходом, просто это не кажется самоубийством. Ты уже был мёртв.

В нашей стране не принято говорить о психических заболеваниях, этого стараются избегать или воспринимать как что-то, находящееся слишком далеко от реальности, обыденности и рутины. Обсуждать подобные темы не принято, как уровень зарплаты. Люди тайно меняются контактами психиатров и стараются мягко реагировать на тех, кто в ужасе округляет глаза, когда узнаёт о вашем диагнозе.

Для большинства людей депрессия или другие заболевания — это что-то эфемерное, далёкое и воспринимаемое так, что с настоящим состоянием это имеет очень мало общего. Каждый второй говорит о том, что у него депрессия, хотя на самом деле это просто усталость.

Когда тебе действительно плохо, ты не можешь ходить, лежать, есть и говорить, а тем более жаловаться на это всем окружающим. Так же, как и бессонница — это не просыпаться под вечер. Но не к тому.

Учитывая то, что общество в нашей стране не было готово к увеличению количества людей, страдающих психиатрическими заболеваниями, то и о том, как им помочь, мало кто знает. Если ты не переживал депрессию, то не знаешь, как глупо звучат советы вроде "да ладно тебе, попробуй взбодриться!" или "это ты просто от безделья маешься".

Поверьте, когда люди с диагнозами обсуждают такие комментарии, они хохочут.

Единственные способы спасти того, кто правда, искренне и честно жаждет этой помощи, — это отвести его к грамотному специалисту, не оставлять одного и окружить заботой. Потому что отвлечься самостоятельно возможности нет, а верить тому, что всё в порядке — нельзя.

Иначе однажды вы найдёте человека висящим за окном, и ничего исправить уже будет нельзя.