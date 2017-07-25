Как украинские праворадикалы готовят революцию в России

Журналист Владислав Мальцев — о том, почему маститый русофоб и каратель вдруг заявил о желании спасать русских в России.

Советник главы МВД Украины Илья Кива, на днях возглавивший Социалистическую партию Украины, пообещал создание в России "настоящей революционной оппозиции" с последующим восстанием, для чего он сейчас "налаживает контакты" на местах.

— Сегодняшний московский режим ещё более опасен для самих русских, чем для нас, украинцев, — написал Кива в "Фейсбуке". — Но, к сожалению, так называемая оппозиция в России сформирована и контролируется той же властью. Поэтому наша задача не только вернуть государственную границу Украины, но и способствовать русским в свержение преступного режима кагэбистов-олигархов. Поэтому Социалистическая партия Украины уже сейчас предпринимает усилия для формирования в России реальной революционной оппозиции. Мы налаживаем контакты и формируем здоровое социалистическое подполье.

Заявление выглядит несколько нелогичным ввиду того, что 4 октября 2015 года Кива в интервью украинскому телеканалу ATR назвал русских "псевдонацией," заявив, что миру угрожает "русская чума", так как "русский не может не убивать, русский — по своему отношению — варвар". А теперь вдруг собрался нас "спасать"? Впрочем, немцы в 1941 году, имея вполне конкретные истребительные планы в отношении славянских "недочеловеков", тоже уверяли их в листовках, что пришли исключительно "освободить от сталинской тирании".

Политическая звезда Кивы взошла 12 марта 2014 года, когда лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош назначил примкнувшего к организации во время Майдана полтавчанина политическим руководителем "Правого сектора" в Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. Командиром силового блока "Правого сектора — Восток" Ярош сделал "белого вождя" Социал-национальной ассамблеи Андрея Билецкого. Собранное Билецким уличное "арматурное воинство", принявшее название "Чёрный корпус" (в честь нацистских СС), успешно проявило себя затем массовыми избиениями и убийствами антимайдановцев, после чего 5 мая 2014 года получило в МВД огнестрельное оружие и было легализовано как батальон "Азов". Кива в то время уже выступал доверенным лицом Яроша в ходе его президентской кампании.

Сам нынешний "спаситель России" тоже успел повоевать на восточном фронте, начав в формированиях "Правого сектора"* непосредственно под руководством Дмитрия Яроша, о чём не раз с гордостью вспоминал позже.

Это формирование было оформлено как рота патрульной полиции "Мирный" численностью 160 человек, 5 сентября 2014 года расширенная главой МВД Арсеном Аваковым до батальона "Полтавщина" численностью 400 человек. Командование батальоном вручили Киве вместе со званием майора МВД (хотя раньше он никогда не состоял в рядах ведомства). Во главе этого батальона Кива воевал под Мариуполем с октября до начала декабря 2014 года, после чего начал карьеру в МВД, пройдя посты заместителя руководителя Главного управления МВД по Донецкой, затем Херсонской областей и руководителя управления МВД по борьбе с наркотиками.

На последней должности Кива прославился заявлением о том, что вместе с "азовцами" готовит уличные суды Линча: "Полк "Азов" — борющийся полк за чистоту украинской нации... С Билецким мы обговорили возможность формирования групп, которые будут как раз заниматься очищением наших улиц от наркодилеров".

— Более 10 украинских флагов вывесили наши сторонники в Краснодарском крае в день создания партии "Национальный корпус". В Российской Федерации даже уголовное дело открыли по этому поводу. Так что мы имеем свои задумки в Российской Федерации, должны найти там поддержку. Потому что единый революционный потенциал в России есть только среди дружественных к нам русских националистов, — заявил Билецкий 20 ноября 2016 года украинскому изданию "Апостроф". — И вообще, по большому счёту, единственный революционный потенциал в России есть только у русских националистов — и всё.

Далее Билецкий рассказал тогда, как можно попытаться "использовать" (обратим внимание на термин) русских националистов: "Они воспринимают этот евразийский проект как попытку уничтожить русскую идентичность и превратить её в евразийскую, усилив элементы влияния клана Кадырова. Но разве их потенциал использован?" А теперь Кива дословно заявляет: "До того, как Путин "освободил".

Эта логика была сформулирована ещё в рядах единого "Правого сектора", где тогда состояли и Кива, и Билецкий.

— В случае полноценного вторжения российских войск на территории Крыма "Правый сектор" не будет воевать в Крыму. Мы будем воевать в Москве, — заявили представители организации на пресс-конференции в Киеве 4 марта 2014 года. — Мы имеем поддержку русских националистов, сформируем на территории Российской Федерации мощную пятую колонну и победим кровавый режим Путина на его земле.

Этих националистов с баннерами "Героям слава" и бандеровскими флагами Москва увидела на своих улицах на марше 1 мая 2014 года, а ещё более массово — осенью 2014 года, на либеральном "марше мира" и на "русском марше" в Люблино. Многие из тогдашних участников этих акций затем пополнили ряды "Азова" и даже успели погибнуть там. Тогда проукраинская инициатива среди русских праворадикалов заглохла, но в последнее время была вновь реанимирована сторонниками Вячеслава Мальцева, призывавшими к революции 5 ноября 2017 года.

На днях Мальцев и его ближайший сподвижник Юрий Горский (в 2010-м лично общавшийся в Харькове с Билецким) бежали за границу от возбуждённых против них уголовных дел. Речь шла не только о том, что на первомайском шествии националистов в этом году колонна Горского скандировала "Украина — Майдан, Россия — Манежка, баррикады, покрышки, огонь", но и о создании реального революционного подполья.

15 июня на круглом столе националистов пресс-секретарь "Новой оппозиции" Роман Ковалев заявил в присутствии Горского: "Никто сейчас просто не обращает внимания, что есть политический лидер Вячеслав Мальцев, который, на мой взгляд, уже более популярен в России, чем Навальный, и его риторика с революцией 5.11.17 (а уже осталось несколько месяцев, и мы знаем, что будет, хотя вы можете верить или не верить) вызывает отклик... В регионах — я знаю, я общался с людьми, — они не просто верят, но и готовятся реально, у них есть режим готовности, есть планы по захвату ОВД, складов с оружием, средств массовой информации".

А уж под каким брендом создавать это подполье — дело второе. Тот же Мальцев вошёл в 2016 году в тройку вроде бы либеральной партии ПарНаС на выборах в Госдуму, а Горский и экс-фюрер Национал-социалистического движения "Славянский союз" Дмитрий Демушкин обеспечили партию Касьянова своими бритоголовыми молодцами в виде волонтёров-агитаторов.

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