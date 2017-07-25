Вашингтонский гамбит: гроссмейстеры любителей бьют

Журналист Владимир Кулистиков — о противостоянии Трампа с республиканцами и несогласованности российских чиновников в отношении взаимодействия с администрацией Белого дома.

Дональд Трамп — старший издал жалобный твит: охота на ведьм в связи с Russian connection всё азартнее, а братья-республиканцы не встают на защиту своего президента. Разыгранная против него "русская партия" приближается к эндшпилю. Предстоящая неделя обещает новые неприятные сюрпризы.

Прежде всего, это поддержка палатой представителей новых санкций против нас, которая, скорее всего, произойдёт 25 июля. Трамп, как всегда, в двусмысленном положении. С одной стороны, закон по своей материальной сути созвучен с его идеями насчёт американской экономической экспансии, так как нацелен на вытеснение России с мирового рынка углеводородов. С другой, в случае принятия он хоронит ещё одно предвыборное обязательство президента — улучшить отношения с Москвой. И в довершении ко всему, неприемлем мотив, которым объясняются санкции: вмешательство Кремля в американский электоральный процесс.

И всё же, если палата представителей согласится с законопроектом, Трампу придётся, скорее всего, его подписать, поторговавшись насчёт мотивации и заменив "вмешательство в выборы" на "вмешательство в Украину". Иначе ему не отбиться от других многоходовок, напрямую грозящих отрешением от должности.

На этой неделе юридический станок по переработке триумфа Трампа в катастрофу затянул в свои шестерни его зятя и сына. Обоим отвечать под присягой перед сенатскими комитетами: зятю в закрытом, сыну — в открытом режиме.

Могут ли приближённые кандидата в президенты США и избранного, но ещё не вступившего в должность президента иметь тайные контакты с представителями, официальными и неофициальными, иностранной державы, считающимися врагом Америки? Вправе ли они искать внешнее подспорье в предвыборной борьбе? Именно эти вопросы в центре предстоящих слушаний. И законодатели настроены более чем серьёзно, хотя некоторые из них уже признали поведение ближнего круга президента "наивным, дурацким и непрофессиональным".

В самом деле, вашингтонских гроссмейстеров изумляет поведение удачливых новичков в политике — Трампа с помощниками. Последние не извещали о своих иностранных контактах не только Госдепартамент, как это принято по регламенту, а и собственного шефа. Особенно феерически выглядела встреча в Трамп-тауэре в июне 2016 года.

Русская юристка через английского шоу-продюсера заманила на рандеву Дональда Трампа — младшего. Интимным свидание не назовёшь, с обеих сторон присутствовало по четыре персоны. С первых минут американцы поняли: их надули. И всю встречу, по их словам, проскучали. Зять президента назвал её "пустой тратой времени".

Но это смотря для кого. Противники Трампа считают её находкой. Ещё бы! "Русский след" в американских выборах, приписываемый ранее абстрактным кремлёвским хакерам, обрёл конкретные имена и фамилии. Неважно, что фигуранты не передали обещанный компромат на Хиллари, — осадок-то остался. И превратился в эффективный инструмент антипрезидентской, а заодно и антироссийской компании. Что лишний раз показывает: любительщине в больших политических играх не место.

В этой связи неплохо бы и нашему Федеральному собранию последовать примеру Конгресса США и не только принять ответные санкционные меры, но и проверить нашу внешнюю политику — хотя бы ее американский аспект — на предмет профессионализма. А то получается странная картина: столько надежд связывалось с новой администрацией , а вышло ещё хуже. Только ли вашингтонские гроссмейстеры в этом виноваты?

В отличие от внутренней нашу внешнюю политику мы привычно хвалим. Путин и Лавров впечатляют — самые опытные и искусные дипломаты современности. Это даже за океаном признают, посмеиваясь над зелёным энтузиазмом Трампа. Но, если взглянуть пониже на ведомства и структуры государственной власти, причастные к отношениям с той же Америкой, пейзаж менее лучезарен. Поражает несогласованность, граничащая с хаосом.

Пропагандистский блок давно уже ожесточённо воюет с США и пребывает в эйфории от комплиментов противника. Вот на прошлой неделе и глава ЦРУ признал: с такой пропагандой и армия не нужна, любое сражение будет выиграно.

Внешнеполитическое ведомство разделилось. Пиар-подразделение воюет, дипломатическое осторожничает, стремится сохранить контакты, договаривается. Не склонны даже к привычным и общепринятым зеркальным мерам в ответ на захват собственности и высылку сотрудников посольства.

А экономический блок сотрудничает с США как ни в чем не бывало. Вкладывает казённые деньги в американские обязательства (уже $109 млрд!), доверяет аудит и консалтинг крупнейших госкорпораций американским фирмам.

Было бы неплохо, если бы наш парламент разобрался с сим раскардашем. А заодно заслушал бы — разумеется, в закрытом режиме — и фигурантов скандала вокруг Russian connection. Выяснил бы детали — например, как можно лоббировать в США российские интересы, не владея английским? И, может быть, нашёл бы ответ на более общий вопрос: почему внешнеполитическая деятельность российских ведомств оценивается как успешная, а международное положение страны всё сложнее и сложнее.