Верни мои деньги!

Колумнист Мария Алексеева — о том, что, если вы тратите на партнёров деньги, не стоит выставлять им счета.

Есть такие люди, которые кажутся мне довольно безумными. Конечно, каждому своё, но мы же пытаемся хоть как-то скрывать свои недостатки.

Это относится как к мужчинам, так и к женщинам, и я говорю о скупых. Вроде всё в человеке хорошо: интересы, образование, дом, работа, — но есть эта черта характера, которая убивает всё остальное. Вы можете сколько угодно говорить о том, что за женщин не надо платить, что я думаю только о финансах и прочее, но у скупых людей совершенно другая стратегия.

В силу своего благополучного финансового состояния они делают всё красиво и дорого, но при этом каждые пять минут старательно будут напоминать о том, что ваш кофе стоил 300 рублей, а булочка — 70. И что в ресторане вы вчера наели на тысячу. Нет-нет, ты что, у меня есть деньги, но ты должна же знать, что это всё очень накладно.

Я уже писала однажды, что женщины достаточно самостоятельны и могут оплатить свой кофе своими, заработанными деньгами, но если вы вписываетесь в какие-то отношения и делаете красивые жесты — идите до конца. А ведь вас даже не всегда об этом просят. Жест доброй воли, приправленный сверху упрёками.

Вы наверняка не раз читали истории о том, как — после расставаний или не получив физической благодарности — мужчины (женщины?) выставляют своим партнёрам счёт за потраченные на них суммы. Мол, ну раз не сложилось, будь добр. Вы в себе? Можно как-то вернуть потраченное время?

Причём, как мне кажется, такая черта характера либо врождённая, либо обусловлена жуткой обидой на жизнь и на людей противоположного пола. Ну нельзя давиться за каждую копейку, не укладывается это в головах тех, кто умеет делиться.

И я не хочу долго и много обсуждать то, что чахнуть, как Кощей, над своим золотом стоит в гордом одиночестве, и вообще, о таких "качествах" надо писать сразу, чтобы потом не было никаких недопониманий, но если вы считаете, что женщина должна оплачивать ваш завтрак, то уберите свой член в карман и измените пол в документах.