Часы на кожаном ремешке

Политолог и журналист Борис Межуев — о том, почему не изменились нравы российской политической элиты и чем это грозит.

Сегодня новая волна американских экономических санкций поставила Россию в ситуацию очередного выбора своей экономической и политической стратегии. Многие уважаемые ораторы с упоением стали произносить по телевидению слова о "большом скачке" и хозяйственной самодостаточности. И, должен признаться, когда я слышу от уважаемых экспертов выражения типа "мобилизационная экономика", "крепость Россия", я задаю только один вопрос — вы сами готовы жить в условиях мобилизационной экономики и в крепости?

При этом сразу подчеркну — я за "мобилизационную экономику" и за "крепость". Я буду только счастлив, если, наконец столкнувшись с настоящей, всамделишной торговой войной Запада с Россией, наши олигархи уведут все деньги из западных офшоров и начнут создавать в своей стране новые заводы, фабрики, открывать на свои пожертвования университеты, брать на полное социальное обеспечение целые города. И не для того, чтобы, скупив по дешёвке российских трудяг и интеллектуалов, потом вывести их на войну с Путиным, а именно для того, чтобы помочь Путину выдержать войну Запада против России.

Повторяю, я был бы рад видеть такой патриотический подъём, но я, признаться, не очень верю в перспективу такого патриотического подъёма. Уже прошло три года с момента присоединения Крыма и, самое главное, зверских санкций Запада против Крыма, фактически — наказания крымского населения за пророссийский выбор в 2014 году. Казалось бы, весь патриотический российский бизнес должен был уже броситься в Крым создавать из него город-сад назло врагу, в итоге, мы знаем, туда не идёт никто, и ничего подобного русскому возрождению до сих пор не состоялось.

Послекрымская ситуация после 2014 года, которая неизбежно должна была обернуться ухудшением материального положения для большинства населения, — даже не повод, а категорический императив для представителей политической элиты страны поменьше хвастаться частными самолётами с собаками на борту. Налицо — повод проявить скромность. В конце концов, император Август мог позволить себе ходить в штопанной одежде, а аристократы викторианской эпохи были готовы питаться по утрам только овсянкой, чтобы не злить средний класс с его пуританскими нравами. И, однако, даже сейчас, в этих новых посткрымских условиях, нравы элиты ничуть не изменились.

Можно себе представить, что произойдёт с нашей элитой, если Россия и в самом деле попытается встать на путь самоизоляции и экономической самодостаточности. Понятно, что те проклятия в адрес власти, которые мы ежедневно можем слушать из уст ораторов "Эха Москвы" — это отголосок перешёптываний в светских гостиных. "Да этот Путин озверел, он восстановил против себя весь мир, он ради каких-то химер рискнул нашей недвижимостью". "А у меня сын в Оксфорде учится". "А у меня дочь в Испании с бойфрендом живёт!"

И вот этот вот класс отцов и матерей оксфордских студентов и испанских плейбоев мы хотим заставить жить нормами и темпами советских первых пятилеток? Можно понять осторожного Путина, который не спешит ввергать эту развращённую элиту, с которой он имеет дело, в условия спартанского или хотя бы ранне-протестантского аскетизма.

Но с другой-то стороны, ведь всем здравомыслящим людям ясно, что с этой испано-оксфордской элитой у России нет будущего. И менять её рано или поздно придётся. Хорошо бы начать это делать прямо сейчас. Ведь ничто не мешает публичным спикерам, кто выступает по телевизору, хотя бы сменить часы. Не надо менять иномарки на "жигули" — такой страшной жертвы никто не требует. Но вот сменить дорогие часы на более дешёвые, желательно отечественного производства — кто мешает? Можно и на кожаном ремешке.

А кто мешает личным примером показать преимущество отечественных курортов перед иностранными? Кто вообще не даёт российской элите шанса продемонстрировать если не преимущества, то хотя бы достаточность всего отечественного в тех отраслях, где у нас нет катастрофического отставания?

Но пока всего этого нет, пока мода на всё иностранное и причастность к Западу остаётся по-прежнему сильной, может быть, стоит пока повременить с красивыми и громкими словами о "мобилизационной экономике"? Может, пока лучше наладить диалог с Европой, чтобы она по-прежнему покупала у нас нефть и газ, в обмен на это предоставляя нам всё необходимое?

Но при этом, идя до времени прежним путём, стоит постепенно "менять девочек", выбирая для пока ещё далёкого русского будущего тех юношей и девушек, кто упрямо, несмотря ни на что, продолжает носить часы на кожаном ремешке.