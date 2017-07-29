8-800 — для вашей наркоторговли

Утром хожу мимо забора, наверное, каждый из нас регулярно утром идёт на работу мимо какого-нибудь забора. Забор для нашего населения — место сакральное, народ общается посредством надписей на заборе с соотечественниками и, разумеется, рекламирует друг другу различные услуги. В том числе и не совсем законные.

Так вот, если раньше различные наркоторговцы предлагали свои услуги с помощью обычных номеров мобильных операторов, то теперь и их коснулся прогресс, для того, чтобы узнать, в каком месте находится заветная "закладка", можно позвонить по номеру 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ. Раньше с помощью этих номеров предлагались различные банковские услуги или какая-нибудь Coca-Cola покупала такой номер для рекламной кампании, теперь всё проще: вы, но надеюсь не вы, можете купить этот номер для продажи дури.

Тут вот что интересно. Владельца левой сим-карты вычислить практически невозможно. То есть существует, конечно, вариант геопозиционированния сим-карты и теоретически можно даже обнаружить точку, где она была продана, но это только в теории. На практике вы покупаете кнопочный телефон где-нибудь в подворотне, потом берёте у промоутера сим-карту (благо теперь их вообще везде бесплатно раздают, как там запрет на их распространение без паспорта и на улицах, а?) и вуаля, вы уже практически спрятаны от закона и его карающей десницы.

В истории с номерами 8-800 всё чуть сложнее — вы должны их напрямую покупать у оператора, через сайт или лично. Теперь их продают и физическим лицам. И если эти номера используют для предоставления нам с вами услуг, порицаемых обществом и законом, будь то проституция или наркоторговля, значит, это вполне безопасно.

В чём проблема? Проблема в том, что наши законотворцы и правоохранительные органы катастрофически не поспевают за техническим прогрессом. В чём основное преимущество криптовалют, например, перед другими средствами взаиморасчётов? А в том, что их владельца и получателя выявить практически невозможно. Основной бум биткоинов пришёлся на становление так называемого Даркнета, где главным товаром являются те же самые наркотики.

Вот только нумерация, как 8-800, так и прочая, использующаяся в России, является государственным ограниченным ресурсом. Ваш номер телефона на самом деле вам не принадлежит, его взял у государства в аренду оператор, а вам его предоставил в субаренду. То есть тут, в отличие от криптовалют или того же Tor, у государства всё-таки больше возможностей контролировать ситуацию.

Больше всего обидно, что эту эпидемию как-то проспали и в Госдуме, и в Минкомсвязи, и в МВД. Могли бы хотя бы здесь побороться, но решили спустить на тормозах. Сегодня я по пути на работу сфотографировал очередное рекламное сообщение от наркодилеров, а спустя пару часов уже знал, какому из операторов принадлежит номер, проданный наркоторговцу, и даже знал, что это физическое лицо.

Честно говоря, мне трудно понять, почему Минкомсвязи не контролирует государственный ресурс и фактически предоставляет наркоторговцам инструменты для коммуникации. Мне непонятно, почему операторы связи с готовностью предоставляют номера, принадлежащие государству, кому угодно, а потом пафосно рассказывают про социальную ответственность и свои благотворительные проекты. Мне, наконец, не совсем ясно, чем заняты в МВД, поглотившем ФСКН, они мимо этих заборов на работу не ездят?