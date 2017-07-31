Законный обман, или Почему мы недоедаем

В весьма нашумевшем интервью Евгения Чичваркина Юрию Дудю одиозный бизнесмен, контрабандист, а ныне скромный лондонский виноторговец заметил: "Граждане России переплачивают за продукты 100 млрд долларов в год". Само интервью не смотрите, там Чичваркина несёт в разные стороны и он бредит, но насчёт переплаты он абсолютно прав.

Вчера заказал в одном из неплохих, как мне казалось раньше, кафе с сервисом доставки бургер и ещё немного японской пищи (я люблю и то и другое). Немного — это порцию роллов и пару острых суши. Привезли, расплатился, утащил добычу на кухню, открыл коробочку с бургером и расплакался.

На картинке на сайте передо мной был замечательный красивый фирменный бургер, проткнутый ножом и намекающий на сочную котлету, расплавленный сыр и буйную зелень. В реальности же я встретился с бургером диаметром меньше детского "воппера" — это такие маленькие бургеры из "Бургер кинга".

Разочарование моё было настолько велико, что я не выдержал и написал отзыв на сайт, чего обычно не делаю вообще никогда, просто забывая про непонравившийся сервис навсегда и вычёркивая его из своего списка сервисов. Это достаточное наказание, а вступать в полемику я чаще всего не вижу смысла.

Сегодня мне позвонили из провинившегося ресторана и сказали, что да, бургер теперь вот такой, потому что полтора месяца назад они уменьшили его "граммовку". Цену, однако, сохранили. На минуточку — 460 рублей. А что такое 460 рублей? Это полный обед с излишествами в любой сети фастфуда или очень хороший бургер даже в достаточно дорогих московских ресторанах.

И вот эта уменьшившаяся "граммовка" вместе с сохранившейся старой фотографией на сайте заставила меня вспомнить слова Чичваркина о крайне дорогих продуктах в России. Давайте об этом поговорим отдельно. Потому что моё одноразовое разочарование, ну оно так, касается только меня и вообще мелочь.

С 2014 года Россия находится в процессе глобального импортозамещения. Не нужны нам ваши рукколы, мы своего щавеля вырастим и будем брюквенные смузи пить круглый год, идите на фиг, проклятые враги. Посыл здравый, и я его одобряю, серьёзно, я патриот, и мне нормально с пошехонским сыром и без пармезанов, не вру.

Только вот есть один нюанс. Стоимость работы итальянского фермера, плюс стоимость доставки и растаможки продукта из Италии, плюс наценка торговых сетей, плюс наценка на сам флаг Италии (маркетинг в общем и это всё), оказывается, были равны стоимости работы нашего фермера, плюс доставка из Марий Эл, плюс наценка за герб Марий Эл, плюс торговая наценка и вот это всё. Серьёзно? Вы там с ума все не сошли случайно?

Итальянский фермер выполняет работу за евро, корова его тоже питается за евро, потом он в евро платит налоги, потом дальнобойщик получает зарплату в евро, и в общем всё считается в евро.

Наш крестьянин покупает корову за рубли, потом кормит её за рубли, потом продаёт молоко на завод на рубли, куда оно едет за рубли, отданные водителю молоковоза, потом за рубли превращается в сыр и за рубли же отправляется в магазин.

Ощущаете разницу? И, на каком таком этапе мы за сыр из Марий Эл должны платить как за сыр из Неаполя, я лично своим куцым умишком понять никак не могу. Где та сволочь находится, которая вынуждает каждого из нас переплачивать за продукты 100 млрд долларов в год? Почему в стране со средним достатком в 300 евро мы платим за продукты, как в странах с достатком 1,1–1,5 тысячи евро в месяц? Почему это до сих пор нормально?

Мы три года потратили на это вот наше импортозамещение, бананы, допустим, у нас нигде не вырастишь, почему они подорожали, допустим, понятно. А картошка почему, а молоко, а мясо, а сыр? Или импортозамещение выражается в том, что мы теперь за отечественные продукты платим, как за импортные? А можно его как-то по-другому сделать, пожалуйста?

У нас очень многие — ну, не так чтоб все, но многие — любят проводить отдых в относительно небогатых странах Юго-Восточной Азии. Оттуда в социальные сети приносит белоснежные пляжи и фотографии еды в ресторане с сообщением, что вот эта огромная порция стоила на наши деньги рублей 500. Так она стоила 500 рублей, потому что в странах Юго-Восточной Азии труд стоит крайне недорого на всех этапах производства блюда. Так же, как у нас, примерно.

По итогам 2016 года доля расходов семьи на продукты в России выросла до 30% с мелочью. А вот есть такая страна, маленькая, где зима вообще почти круглый год и у них земля вообще ничего не родит (это к аргументам про зону экстремального сельского хозяйства), я про Исландию, где одна семья тратит на питание не более 15% доходов в месяц.

Чичваркин в том интервью нашумевшем много всякой дряни сказал, в том числе о том, как была бы прекрасна революция в России, да и вообще поганый и неприятный персонаж, чего уж там. Но, когда он говорит что дважды два равно четырём, я с ним согласен, ни на секунду не забывая о том, что он сволочь. Вот с продуктами он прав, нас грабят. Постфактум сообщая, что уменьшили "граммовку", мол, что вы волнуетесь, мелочь какая.