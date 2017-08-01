Поставки американского оружия Украине: ответит ли Москва

Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему закон о санкциях меняет всю архитектуру военного конфликта на Украине.

Куда нас может завести нынешнее противостояние с США, одному Богу известно. Отзыв разрешения на работу более 700 работников дипломатических и консульских работников — это первая ответная мера, за которой должны последовать и другие, поскольку Вашингтон явно не намерен останавливаться на достигнутом. Очевидно, что политика давления на Россию будет только набирать обороты. Очередной, уже прорабатываемый шаг, на который придётся как-то отвечать Москве, — это поставка оборонительного оружия Украине, о чём сообщает The Wall Street Journal. Очевидно, что и противотанковые комплексы "Джэвелин", и другие современные вооружения, коль скоро они попадут в руки военнослужащих украинских подразделений, могут нанести серьёзный ущерб обороне Донбасса.

В статье, правда, говорится, что решение о поставках, скорее всего, будет принято нескоро, однако рано или поздно, похоже, руки дойдут и до этого. "Ястребы", которыми окружил себя Дональд Трамп, настроены на то, чтобы оказывать Киеву всемерную поддержку в его противостоянии с Москвой. То есть версию украинского руководства об агрессии России на Украине Вашингтон, кажется, уже "купил" целиком и полностью.

Москва, оказывающая уже три с лишним года помощь ЛНР и ДНР по различным линиям, едва ли в случае появления у ВСУ американского оружия просто разведёт руками и скажет опекаемым республикам: "Мы ничего поделать не можем. Отбивайтесь сами". Ей придётся предпринять какие-то шаги, чтобы восстановить паритет сторон в вооружениях. Если сейчас украинские военные и защитники Донбасса имеют в распоряжении советское оружие ещё прошлого века — бронетехника, артиллерия, — то в случае начала поставок из США, боеспособность ВСУ станет значительно выше.

Последние американские санкции фактически денонсировали минские договорённости, поскольку лишили всякого смысла все попытки Кремля убедить мировое сообщество и партнёров по "нормандскому формату" в том, что Россия не является стороной конфликта на Украине. Санкционный закон, принятый конгрессом и сенатом, рассматривает агрессию России как не нуждающуюся в доказательствах аксиому, из которой неизбежно следует, что накладываемое на агрессора наказание будет неизменным, возобновляемым, имеющим расширительный потенциал. Соответственно, у Москвы исчезает всякая необходимость действовать аккуратно, чтобы не подставить Россию под новые штрафные меры. К чему церемониться, если Вашингтон вынес окончательный, не подлежащий пересмотру приговор.

Могу предположить, что при нынешней последовательности событий перспектива признания Москвой народных республик со всеми вытекающими последствиями становится всё менее призрачной. Ожидать присоединения Донбасса едва ли стоит, поскольку в этом случае Россия превращается в страну с военным конфликтом на собственных границах — это слишком радикальное решение, в корне меняющее ситуацию на евразийском континенте. Но признание даёт возможность оказывать любую помощь на официальном уровне. Собственно, Абхазия и Южная Осетия, на территории которых прочно обосновались российские военные базы, как раз и являются примером того, как элегантно можно протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, не вступая при этом в войну напрямую.

Мне кажется очевидным, что в Москве никто не будет сидеть сложа руки, в том случае если появление у ВСУ американского оружия станет фактором, угрожающим безопасности ДНР и ЛНР. Признанные республики, естественно, обратятся к Кремлю с просьбой о помощи, и она будет им оказана в необходимом объёме, пойдёт ли речь о поставках современных вооружений или о вводе ограниченного военного контингента.

Принятие закона о санкциях вообще очень серьёзно меняет всю архитектуру военного конфликта на Украине. Киев может себе позволить открыто игнорировать минские соглашения, поскольку их правоустанавливающая сила сведена к нулю, но точно так же и у России не остаётся резонов придерживаться прописанных в мирном договоре правил игры.

Сложно сказать, понимают ли Берлин и Париж, что у них одним ударом выбили из рук все карты, все возможности хоть как-то влиять на ситуацию, что их просто вывели из игры. Понимает ли Вашингтон, что он в очередной раз взломал логику международного права, обратив в кучку пепла важнейшие договорённости по Украине?

Ситуация становится, с одной стороны, всё более опасной и непредсказуемой, с другой, развязанные руки — это, может быть, не так уж и плохо, когда речь идёт снятии любых ограничений на оказание помощи своим людям.