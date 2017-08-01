Дуров на ужин

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров засветился на встрече с министром коммуникаций и информационных технологий Индонезии Рудиантарой. О деталях встречи смелого и независимого бизнесмена и госслужащего читайте ниже.

Павел Дуров, известный своим нежеланием взаимодействовать с властями, в очередной раз смог продемонстрировать, что независим он исключительно до тех пор, пока его не берут за шкирку. Как только Telegram был заблокирован в Индонезии, Дуров заблажил и пошёл навстречу требованиям индонезийских властей, желающих ограничить население от действий террористов.

Я уже говорил, что нашему руководству, излишне мягкому, стоило бы вести себя с Дуровым так же, как индонезийцы. Это не тот человек, который понимает по-хорошему, и вести себя с ним, подразумевая, что перед вами разумный и вменяемый человек, не следует.

На встрече в Индонезии Дуров и министр обсуждали механизмы противодействия распространению каналов с пропагандой ИГИЛ* и их внутренних чатов. Дуров слушал, министр кушал.

Позднее сам Дуров признался, что ему было поручено провести рабочие встречи с индонезийскими IT-командами и разработать эффективные методики противодействия пропаганды ИГИЛ в Telegram.

Что и требовалось доказать. Осталось подождать совсем немного — и нам с вами станет известно, какие данные и где предоставляет Telegram по требованию госорганов. Индонезия лишь первый звоночек, но весьма позитивный.

Кто-нибудь из вас знает, как зовут руководителя Whatsapp, или Viber, или Line, или WeChat? Если покопаться, то найти этих людей не так уж и сложно. Однако в медийном пространстве они с завидным постоянством и глупыми выкриками практически не появляются. Просто потому, что люди заняты работой, а не самолюбованием и пиаром.

Они сотрудничают с российскими властями, американскими, германскими, французскими и многими-многими другими. Аудитория для них принципиально важнее, чем отражение в зеркале.

Буду откровенен, мне Дуров неприятен лично, поэтому я и придираюсь. При этом сам Telegram — отличный рабочий инструмент, удобный и качественный. Но, как и любая другая программа или продукт, он зависим от своего владельца. Помните, был такой антивирус McAfee, у него тоже был одиозный владелец, наркоман и вообще весьма яркий персонаж. В 2012 году Джона Макафи арестовали по подозрению в убийстве соседа, позднее он был депортирован из тюрьмы в Гватемале в США, где сейчас тихонько доживает и пишет книгу о своих похождениях. Бизнес ему не принадлежит, денег у него не осталось.

Вероятнее всего, Дурова, если он не одумается, ожидает примерно такая же судьба. Он мне неприятен, но не настолько, чтобы я желал ему зла. Скорее, я желаю ему прийти в себя и попроситься на ужин к российскому министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову. Пора становиться взрослым и вести себя по-человечески, а не как клоун.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.