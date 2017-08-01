Отмучилась старушка, или Как Роскомнадзор реестр блогеров отменял

Журналист Игорь Мальцев — о том, зачем "регулятор Интернета" так упорно добивался три года назад регистрации блогеров и почему в итоге сам же отказался от неё.

Когда твоя девушка дебил. Или как там пел Цой? Ну, в общем, у нас за девушку Роскомнадзор, любимый объект для пинков и насмешек. Вот только хочешь что-нибудь сказать про них хорошее, а они что-нибудь учудят новенькое или просто ненароком вспомнят, как обгадились на стареньком.

Короче, помните, какую бучу устроили три года назад по поводу блогеров? Это было время, когда кому-то пришло в голову, что блогеры могут быть некоей политической силой.

Ага, как же.

Вся эта разрозненная туса, еле связывающая слова по-русски, — политическая сила. Ага. Но тем не менее. Почему-то кто-то решил, что, если у блогера больше трёх тысяч просмотров в сутки, это уже харам и диверсия — и надо бы всё это призвать к ответу.

Почему три тысячи именно? Никто не знает. Наверное, посчитали, что обычные газеты читает ещё меньшее количество людей, что, кстати, близко к правде. Но то, какие ты делаешь выводы из верных предпосылок, это твоё личное дело, можно сильно ошибиться. Ну и в случае с Роскомнадзором это перестало быть личным делом.

Туда же, в реестр "тех, кому за 3000", заодно и интернет-сайты записали. Реестр внедряли долго, мучительно, с пафосом и с потраченными деньгами. Вот движуха-то была. У кого-то и работы прибавилось, и денег. Были бы военные — получили бы ещё по звёздочке на погоны. Или таки получили? Конечно, бюрократическая машина работает в рамках самой себя, и на это можно смотреть часами, как на пожар.

Кстати, а нам скажут, сколько бюджетных денег было потрачено на создание реестра? Очень хотелось бы почитать, это гораздо более интересное чтиво, чем 90 процентов трёхтысячников. А то всё ноют: денег нет, денег нет, — а на очевидные глупости деньги находятся. А это, между прочим, мои налоги, 13 процентов, и деньги моего работодателя — ещё процентов 25.

Алё, может, вам напомнить, что мы ещё в 90-е прошли жёсткую школу неуплаты налогов? Только теперь это будет политическая акция — мы не платим вам, потому что вы лохи и тратите наши денежки на какой-то бред. Хотите получить такое народное движение — сейчас мигом устроим. Ещё и за грантами на него придём в Кремль.

Хотя с блогерами каши не сваришь. Они так гордо стали вешать маркеры насчёт своего трёхтысячества, выделяли себя гордо синеньким в FB, типа "смотрите-смотрите: у меня много подписчиков и читателей, и я могу даже про кроссовки написать, если дадите поносить недельку-другую на тест-драйв", что было ясно: они этот реестр воспринимают как перечень заслуг.

Потому что было понятно, что нормальные люди на этот реестр забили прямо сразу. Мы в ваши дурацкие игры не играем. Ну какая регистрация нужна была Dolbo$$b-Носику, например? И прочим реальным лидерам сетевого срача? Разве что воспринимать это как яркую заплату на ветхом рубище певца.

Ну, в общем, старушка маялась фигнёй три года. И отмаялась: "Роскомнадзор решил упразднить реестр блогеров после того, как соответствующий закон был принят и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте ведомства".

И снова здрасте. А теперь начинается вообще феерия: "При этом в Роскомнадзоре поясняют, что, хоть реестр и прекратил своё существование, авторы блогов с аудиторией более трёх тысяч пользователей в сутки должны соблюдать требования законодательных актов, которые касаются сбора, обработки и распространения данных".

Да вы что? Сейчас мы уже все тут побежали читать, что вы там напридумывали с целью увеличения бюджета ведомства. Никто не ждёт от Роскомнадзора никаких осмысленных действий. Поэтому стоит пересидеть (в хорошем смысле) годик-другой — и снова выяснится, что всё это было писано на воде вилами.

Бюрократия всё равно отстаёт от темпов развития Интернета. Нравится нам это или нет. И вот только отменили реестр блогеров, как теперь хотят срочно создать реестр педофилов. Ну что, свято место пусто не бывает, к тому же, как известно, от саксофона до ножа, то есть от блогера до педофила, — один шаг. LOL.