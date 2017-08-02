Помните, год назад вы не боялись сказать? Вас обманули

Создательница нашумевшего хештега #ЯНеБоюсьСказать спустя год засветилась в материале журнала Inc. В нём она не побоялась сказать, что кольцо безопасности Nimb, на которое под шум хештега было собрано почти 300 тысяч долларов, до рынка до сих пор не дошло. И вряд ли вообще когда-то дойдёт.

Что там сейчас в трендах Facebook? Танцующая в эпатажном наряде Лолита Милявская и гей Виталик? Мелочь, через пару дней забудем про них. А вот хештег #ЯНеБоюсьСказать сотрясал весь отечественный сегмент Facebook чуть ли не месяц, если не больше. Каждая участница флешмоба, использовавшая этот хештег, должна была рассказать о том, как её изнасиловали, склоняли к сексу или каким-то ещё мерзким способом с ней взаимодействовали, причём история должна была быть о том, что травмировало на всю оставшуюся жизнь. Даже сейчас, спустя год, вздрагиваю, услышав слова "харрасмент", "сексизм" и подобные. Такого количества ада, который оказался вокруг нас, я себе даже представить не мог.

Но действительность, как всегда, победила. Выясняется, что весь этот ад просто монетизировался и конвертировался в твёрдую валюту на Kickstarter и на визы в США для создателей неработающего гаджета Nimb, призванного защитить жертв от истязателей.

В чём якобы заключалась задумка Екатерины Романовской (автор хештега)? Предполагалось, что нехитрый гаджет, сделанный в форме модного кольца, при нажатии на определённую кнопку будет соединяться со смартфоном жертвы, а тот, в свою очередь, будет рассылать тревожный сигнал в службу спасения, родственникам и друзьям.

Сам гаджет, без смартфона, совершенно бесполезен, он не имеет ни GSM-передатчика, ни GPS-приёмника. То есть, если у вас разрядился смартфон или кольцо по каким-то причинам разорвало Bluetooth-соединение со смартфоном, кричите не кричите — ничего не случится.

Устройство, в принципе не сложное, должно было продаваться в рознице по цене 249 долларов, и на рынке нам с вами обещали показать его уже в марте 2017 года. Однако что-то пошло не так, и работающего кольца, да ещё и в свободной продаже, так и не появилось. Подвели, дескать, китайские производители спасительного колечка. Мне сразу вспомнился ещё один отечественный стартап-нытик, у которого тоже во всём оказались виноваты китайцы, — Вячеслав Мартынов с его Yotaphone.

Сама Романовская рассказывает, что идея её настолько удивительна, прекрасна и инновационна, что её уже копируют конкуренты — чуть ли не слово в слово. Например, в США уже продаётся кольцо SIREN по цене 199 долларов за штуку.

Удивительно, правда? Скопировали идею позже, однако уже смогли довести сам продукт до производства и массовых продаж, да ещё и дешевле. Вновь закрадываются сомнения в том, что отечественные разработчики Nimb вообще хотели доводить историю до её логического завершения. Скорее, наоборот — сбор денег с рыдающего на все голоса Facebook и был логическим завершением всей этой истории.

Не будет никакого Nimb, да и не было, наверное, никогда, разве что на картинках и в виде парочки прототипов, слепленных на коленке в том же самом Китае. Зато год назад мы все, виновные и невиновные, причастные и непричастные, наблюдали сеанс жуткого душевного стриптиза. А за него, вообще-то, обычно платят деньги психотерапевтам. Тут вышло немного наоборот — на кушетке лежал Facebook, слушали страшные истории непричастные к ним люди, а монетизировала всё это талантливая девушка Романовская, благополучно перебравшаяся в США.