Этот Bitcoin сломался. Дайте два

Вчера весь мир облетела новость о разделении криптовалюты bitcoin на две части. В результате получилось две валюты: просто Bitcoin и Bitcoin Cash. У старого биткоина курс по этому поводу упал, у только что появившегося — вырос. Майнить стало проще, и майнить стало тяжелее. В общем, блокчейн, в котором толком пока не разобрались даже его создатели, преподнёс очередной сюрприз.

На самом деле bitcoin — не первая криптовалюта, разделившаяся на новую и старую. И разделился он не так, как до него это сделал эфир (Ethereum). Детище Виталия Бутерина было разделено на две части из-за хакерской атаки, тогда создатели эфира предложили противостоять атаке с помощью отката всей системы в состояние "до атаки". Однако с этим согласились не все пользователи, и в результате сейчас майнятся обычный Ethereum и Ethereum Classic.

Создатели Bitcoin просто предложили всем пользователям перейти на новый протокол вычисления валюты, не из-за атак. Но и это повлекло за собой раскол в рядах майнеров, и из одной криптовалюты получилось две, уже упоминавшиеся выше.

Крупные игроки рынка криптовалют и инсайдеры на этом, разумеется, выиграли; мелкие игроки, метавшиеся меж двух огней, на этом, конечно же, погорели. И вот ведь что здорово — крипторынок далеко не так зарегулирован, как рынок акций, облигаций и прочих фьючерсов и IPO. Здесь и сейчас его правила только зарождаются, в результате чего можно как озолотиться, обходя имеющиеся правила или находя способ их нарушить, так и прогореть, пытаясь безуспешно майнить ту валюту, которую уже назначили в жертвы какой-то махинации.

Рядовому майнеру неизвестно, что в умах тех, кто на самом деле управляет системой. Ну так и тем, кто играет на бирже, поверив увещеваниям всяких "форексов", известно не больше. Для эффективной игры на любой бирже надо быть тем, кто создаёт правила, а не тем, кто следует им. Казино всегда остаётся в выигрыше — аксиома.

Есть только один работающий совет для неофитов — не поддаваться панике. Любое паническое действие или скоропалительное решение предваряет ваш проигрыш. Нет, сесть и спокойно подумать 10 минут — это всё равно паническое решение. Лучшее, что вы можете сделать, — отложить решение вопроса на сутки, а лучше на пару дней, проанализировать все новости по беспокоящей вас теме, определить тренды (не панические, а долгосрочные) — и только после этого действовать.

Ввязавшись в гонку за криптоденьгами, вы уже сделали рискованную инвестицию, то есть поставили деньги на чёрное или на красное. Так не двигайте ваши фишки, пока колесо рулетки крутится с бешеной скоростью, таких и без вас достаточно. Дождитесь момента, когда хотя бы приблизительно будете понимать, куда упадёт шарик.

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