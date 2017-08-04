Из медведя — в тигра и привет Вашингтону

Журналист Владимир Кулистиков — о разочаровании в "друге в Белом доме" и продвижении России на Восток.

Дальневосточная поездка Путина обнадёживает. Ритуальные призывы "не прессовать бизнес и не гадить в Байкал" тут ни при чём. За повышенным вниманием президента к развитию тихоокеанского предела России угадывается асимметричный ответ Вашингтону.

На этой неделе развеялись последние обрывки сладкого сна о "нашем человеке" в Белом доме. Из национальной гордости великороссов Трамп превратился в посмешище. Но это так, мелочь. Случилось кое-что эпохальное.

Рухнула мечта нашей перестроечной, советской, а потом и постперестроечной элиты — влиться в элиту западную, т.е. мировую. А это казалось реальным, особенно когда наследницу Империи зла подключили к "семёрке", ставшей ненадолго "восьмёркой". А теперь нам указали на место в "тройке", подселили к Ирану и Северной Корее — исчадием ада, по мнению Конгресса США, да и Дональда Трампа тоже. Одним словом, была в истории бессмысленная 30-летняя война, закончившаяся ничем, и с нами случилась 30-летняя фигня с таким же результатом: ладились, ладились к Западу, да так и не приладились.

На нашего премьер-министра, резко прореагировавшего на выходку конгресса и президента США, напали критики из-за океана и из нашей местности. Мол, выступил не по адресу — вела бы себя Россия прилично, хотя бы на Украине, санкций бы не было. Пустое! Ущемление прав и интересов России началось гораздо раньше, чем её руководство не на словах, а на деле озаботилось защитой внешних позиций страны. Дискриминация — вот точное слово, которое характеризует политику США по отношению к нам.

И это не переменить никаким хорошим поведением. Вопрос в другом: можно ли Россию переформатировать под образцы, удобные США? Пока ответ отрицательный — ничего не изменится.

И напрасно искать выход из нынешнего тупика в игре на противоречиях между США и Европой. Противоречия то есть. Но этот придуманный ещё Лениным трюк удавался не в силу их существования. У Советского Союза перед современной Россией было одно сверхпреимущество — обладание исторической инициативой. Под неё не только организованно, но и стихийно подстраивались в Европе мощные общественные течения. Агентами советского влияния вольно или невольно становились там сторонники борьбы за мир, активисты коммунистического и рабочего движения, влиятельные профсоюзы и даже правящие социал-демократические партии, которых с КПСС связывал марксистский генетический код. Ну и, конечно, на СССР работал факт военного присутствия, гораздо западнее нынешнего.

А теперь из рычагов влияния только раздражители: шумная внешняя пропаганда и маргинальные политики. Экономический интерес ограничивается техническим прогрессом, который мы, по обыкновению, проспали, даже в энергетической сфере. С таким потенциалом наших интересов не продвинуть, особенно в условиях беспрецедентного давления из-за океана. Вывод один: играть на противоречиях нужно, но особо рассчитывать на успех не стоит.

А вот что стоит сделать, так это для начала заморозить отношения с теми бывшими советскими территориями и сателлитами, которых особенно обрадовал санкционный закон. А в отношениях со старым Западом, включая США, оставить двери открытыми, но не активничать. Перенести центр внешнеполитических усилий на Восток, на Тихий океан. Там из сторонников антироссийских санкций только Япония, но с ней есть вокруг чего договариваться. А у остальных санкции вызывают аллергию. Яркий пример недавнее заявление МИД Китая. И, в отличие от европейской затянувшейся рецессии, здесь наблюдается экономический рост, а значит, и спрос на российские ресурсы и интерес к российскому рынку. И уж точно здесь пока никто не проявляет желания переформатировать под свои стандарты нашу внутреннюю жизнь.

В общем, ни шагу назад на Западе — наш военный потенциал позволяет — и на ВОСТОК, в новую систему координат. Если что-то не получается в образе русского медведя, можно примериться к образу русского (он же амурский) тигра. Подаренная историей география позволяет.