Чу-скутер. Анатолий Чубайс заявил о революции в мире личного транспорта

Вчера вечером глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал своим подписчикам в "Фейсбуке", что его корпорация и компании, в которых "Роснано" является совладельцем или соинвестором (господин Чубайс не уточнял), создали принципиально новый электроскутер с применением нанотехнологий. Стоимость скутера составит около 600 тысяч рублей, его разработкой занимались в Германии, его рекламой занимаются во Франции, создатели нанотехнологий постоянно живут в Швейцарии. Зато понты, судя по всему, изготовлены как раз в России.

Под публикацией Анатолия Чубайса о новом компактном электроскутере, созданном с применением нанотехнологий, с двигателями, встроенными в колёса, с аккумуляторами, которые по своим характеристикам превосходят батареи автомобилей Tesla, множество хвалебных комментариев, около восьми сотен лайков и мои вопросы, заданные списком.

Я спросил главу "Роснано": где будет производиться суперскутер? Какова доля отечественных компонентов? Сколько именно вложило в проект "Роснано" и каковы сроки окупаемости инвестиций? Структура собственности предприятия? Почему его разработкой занимались немецкие инженеры? Почему его продвижением занимается французская компания? Кто разработчик батарей, которые лучше, чем в Tesla? Почему их не покупают в Tesla?

В настоящий момент мой комментарий самый популярный из всех комментариев, оставленных к записи, и, разумеется, ответа на него я не получил. И, кажется, я могу объяснить почему.

Проект уникального электроскутера на самом деле вовсе не является уникальным. Большая часть китайцев уже несколько лет как массово пересаживается на электроскутеры, отказываясь от их бензиновых аналогов. Китай — лидер по разработке таких скутеров, у них огромная экспертиза по разработке новых батарей для электротранспорта, гигантский рынок сбыта и огромный спрос на эти скутеры. Вероятнее всего, в случае с "Чё-скутером" мы имеем дело с перелицованным китайским ноунеймом, облагороженным несколькими дизайнерами и с накрученным прайсом. Шутка ли, 600 тысяч за небольшой мопед.

Кроме того, подозрения вызывает точное число UJET (так эти скутеры называются официально), которое планируется изготавливать в год, — 32 тысячи. Не больше и не меньше. Это выглядит не как объём новой производственной линии, готовой реагировать на взрывной спрос на уникальный продукт, а как твёрдый контракт с каким-нибудь заводом в Китае на изготовление определённого числа электроповозок.

Где тут отечественные инновации? Где рабочие места для граждан России, где технологический прорыв? Мне скажут: вот iPhone тоже делают в Китае!

Да, но огромный кампус для десятков тысяч инженеров и разработчиков находится в США. Может быть, если новые аккумуляторы энергоэффективнее, чем в Tesla, мы сейчас порвём рынок? Да нет, уникальные батареи почему-то планируется ставить на странные электроскутеры, а не выталкивать с рынка автомобильных аккумуляторов Varta и остальных. Не замещать батарейки Panasonic в Tesla российскими аналогами. Не создавать, наконец, на основе этих батарей отечественные электромобили. Только скутеры, только на европейский рынок, только по цене нормального автомобиля экономкласса.

Был уже у нас подобный инноватор. Господин Прохоров должен был выпустить "Ё-мобиль" ещё несколько лет назад и обещал порвать все рынки буквально. Уникальные разработки по "Ё-мобилю" за один рубль проданы в НАМИ, больше там платить просто отказались, да и этот рубль, наверное, у охранника на проходной обманом вытянули. Никакого эха от "уникальных" разработок не осталось почему-то.

Несколько лет назад, напомню, в "Роснано" обещали всех-всех-всех учеников российских школ обеспечить электронными учебниками, тоже уникальными. Шуму было много, а в рюкзаках школьников по-прежнему бумажные учебники.

Не будет, в общем, никакого UJET. Не будет никакого технологического прорыва и чего-то такого. Будет только нанопыль в глаза и нулевой выхлоп на выходе.