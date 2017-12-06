Скучный секс

Колумнист Мария Алексеева — о том, что люди перестали искать любовь и занимаются сексом от скуки.

Одной из главных проблем современности я считаю скуку, а вкупе с нежеланием что-то решать это становится чуть ли не стихийным бедствием.

С учётом того что мы живём во времена, когда даже для вызова такси нам нужно всего лишь нажать на пару клавиш, а не дозваниваться в кол-центр, как всего пару лет назад, люди потеряли любое желание вести активную жизнь. Нет, безусловно, есть спортсмены и другие люди, которых хлебом не корми — дай куда-нибудь сходить, съездить, познать, но таких не так уж много, и при ближайшем рассмотрении оказывается, что они точно так же, как и мы с вами, лежат на диване и пялятся в сериалы.

Если в случае хобби быть ленивым не страшно, то как быть с тем, что эта гаденькая черта характера перебралась и в личные жизни? Я, конечно, безмерно благодарна тем, кто придумал Tinder, Badoo и прочие приложения, но, чёрт возьми, только задумайтесь, для того, чтобы найти себе спутника жизни, мы просто листаем фото.

То есть вечером, лёжа на диване под сериал, который ты смотрел уже много раз, ты берёшь в руки смартфон и открываешь приложение по вкусу: отношения? Пожалуйста! Секс на одну ночь? Ха, у меня и такое есть! Везде одинаковый принцип работы, да и изначальная функция везде одна. Нам некогда заводить отношения, но всегда есть силы и пару часов на секс.

То есть мир заточен на то, чтобы каждый мог составить себе прекрасную медицинскую карту, но никак не нашёл верного спутника жизни. Мотивы давно всем известны, никто не хочет ответственности и сложностей, всем нужно проще. Ещё проще. И ещё немного.

Тут, конечно, можно говорить о том, что проклятые масоны и тут нашли способ развалить державу и всё такое прочее, но давайте вспомним, что все эти сервисы пришли к нам извне, мы честно пытались знакомиться на общих тусовках или, к примеру, в кафе, но нет, к чему усложнять? Конечно, везде есть свои примеры положительного исхода дел, когда после свайпа девушке на палец надели обручальное кольцо, но больше всё же тех, кто после свайпа попал в КВД.

Секс — это не стыдно, он прекрасен и важен для каждого здорового человека, но давайте признаемся честно, когда вы в последний раз были искренне заинтересованы в поиске партнёра для жизни, а не для удовлетворения собственных физиологических потребностей?

В какой момент желание завести даже не семью, а просто отношения было не обманом самого себя ради секса, а искренним желанием найти того, кто будет напоминать вам надеть шапку, кто принесёт домой пакет молока и мёд, когда болеешь? Это стало второстепенным. Первый вопрос от друзей "ну как?" теперь можно читать как "хороший секс?", а ведь раньше в такой меркантильности обвиняли только мужчин.

Можно долго и пространно рассуждать о том, как время меняет наше настоящее и будущее, вспоминать о том, что было раньше, думать о том, что навсегда (скорее всего) потеряно, но суть же в другом.

Для честных и искренних отношений важно принять решение ещё до того, как откроешь секс-приложение, и принять его лично для себя. Чего ты ищешь: любовь или секс на одну ночь?