Чей пол слабый?

Колумнист Мария Алексеева — о размытых гендерных признаках и ужасах современного воспитания.

Долгие годы идёт неумолимая борьба между настоящими женщинами и истинными мужчинами. Каждому из видов постоянно чего-то не хватает в противоположном. Женщины стали слишком сильными, мужчины — наоборот. Причём вторые борются за своё достоинство с куда большим рвением.

А ведь реальность в том, что современный мужчина действительно обнищал.

Спросите у каждой одинокой женщины о том, почему же она одинока. Скорее всего, ответы будут до боли идентичными: "А с кем быть-то?!" Не с кем. Куда ни посмотри — творческие или искалеченные трагичной детской любовью субъекты, совершенно не представляющие себе, как выглядит взрослая жизнь.

Сейчас наверняка у мужской части населения начнётся тремор, который они захотят перенести в комментарии с криками: "Сама виновата!" или "У тебя просто мужика нормального не было!" Конечно, не было, ведь, как я уже написала, их днём с огнём не сыщешь.

Сейчас в моменты ссор мужчина не будет парировать спокойно и хладнокровно, дабы успокоить нас, таких эмоциональных, женщин, с большей вероятностью всё будет с точностью до наоборот. Спокойная и уравновешенная женщина начнёт вытирать слёзы своему любимому мальчику, который в погоне за... (чем?) не может найти в себе больше сил терпеть всё это дерьмо.

Если почитать переписки в ненавистных мессенджерах, не зная, кому принадлежит смартфон, с вероятностью 90% вы не поймёте, где чьи реплики, ведь границы стёрты.

Скорее всего, в подобном поведении виноваты сами женщины, от которых ушли одни мужчины и они стали выращивать других, стараясь их подмять под себя всеми возможными способами, чтобы те стали зависимы, беспомощны и верны только одной женщине, которая всегда будет рада вытереть слёзы, отругать обидчиков, и вообще, всем мало не покажется, если мама выйдет. Потом эти матери встретятся с двумя оставшимися (и такими же несчастными) подругами, где обсудят, как обнищал русский мужик.

Конечно, каждая из нас надеется, что её дети всегда будут рядом, поддержат, принесут стакан воды и никогда не предадут, но многие теряют из вида тот факт, что преданность и любовь никак не связаны с ветхим клочком половой тряпки. Таким образом, из поколения в поколение мы получаем всё более жалких мужчин и всё менее нежных и трепетных женщин. Ведь как можно стать лёгкой и воздушной феей, когда вокруг тебя не то что принцев — даже захудалых рыцарей с галёрки не осталось?

На мой взгляд, истоки этого мракобесия могут лежать в таком популярном нынче феминизме, который женщины придумали, дабы иметь право голоса, равные возможности и права, чтобы спокойнее и весомее чувствовать себя в "мужском" мире, но давайте признаемся честно, где этот мир всё ещё мужской? Конечно, феминистки вспомнят про профессии, куда не берут женщин, про места в государственных думах и прочее, но будем честны до конца: если бы женщина захотела пойти работать на угольную шахту, не думаю, что ей помешали бы какие-то жалкие бумажные запреты. Тем более в 2017 году. Если вдруг у вас есть такое желание, но вы не знаете, что делать, внизу указан мой "фейсбук", могу предложить вам парочку идей.

Если одни женщины боролись за равные права, то что делать тем, кто искренне хотел бы чувствовать себя слабее мужчин? Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему кого-то так коробит то, что мужчин называют сильными, а женщин слабыми. В слабости, если ты уверен в себе, нет абсолютно ничего плохого.

Так если посмотреть на текущую ситуацию в мире, кто же всё-таки боролся за равные права и того ли пола лица стоят у руля современного феминизма — может, мы что-то перепутали?