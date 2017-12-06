Следующие шесть лет для России — уже не новость

Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему Владимир Путин объявил о выдвижении на новый президентский срок именно на заводе "ГАЗ".

Конечно, ожидавшееся и уже несколько передержанное до чувства лёгкой тревоги выдвижение Владимира Путиным своей кандидатуры на президентские выборы стало новостью дня, но не стало сенсацией. Едва ли в огромной стране кто-то — и среди его поклонников, и среди его хулителей — мог предположить, что возможен какой-то иной вариант. Большинство граждан, поддерживающих нынешнего главу государства, согласно соцопросам, просто не видят другого политика, который мог бы взять в свои руки управление Россией на следующие шесть лет, а критикам, если бы они имели привычку вдумчиво анализировать обстоятельства, было бы совершенно ясно, что изменения могут обойтись им слишком дорого.

Бранить Путина, с одной стороны, означает черпать энергию из неиссякаемого источника, поскольку он вне всяких сомнений сильный и умный лидер, как бы не оценивать его политические поступки и взгляды. А с другой, что, может быть, самое главное — это безопасно, поскольку, что там ни говори, а оппозиция в России — системная или бессистемная — состоявшаяся, хотя и слабооформленная в силу объективных обстоятельств сила. Кто там мог бы прийти на смену Путину, неизвестно, но при нём противники режима получают не кажущийся им правда уникальным шанс ещё шесть лет обличать неправедную власть, не опасаясь никаких последствий.

Я, скорее всего, гляжу на это пристрастным взглядом, но сама встреча с работниками автозавода "ГАЗ", на которой Владимир Путин заявил о своём намерении баллотироваться, была абсолютно неформальной. Впрочем, от советской стилистики тошнотворной выветренности партийных и общественных мероприятий с жёстким регламентом выступлений путинская Россия ушла очень далеко. Глава России вообще в режиме общения с гражданами, в том числе и теми, которые ему не слишком благоволят, держится всегда уверенно и непринуждённо. Собственно, и у граждан нет особых причин чувствовать себя скованными. Парень, задавший вопрос Путину, ну когда же, наконец, звучал естественно. Я уверен, что его выход был прописан в сценарии, но живая атмосфера собрания и интерес рабочих к высокому гостю и его планам, сделали незаметными режиссёрскую проработку мероприятия.

Самое, наверное, важное в сегодняшней новости — это выбор места и аудитории. Собственно, рабочие или, как их назвал Путин, труженики стали той социальной стратой, которой он решил доверить свой невеликий в силу безальтернативности варианта, но воистину судьбоносный секрет. В моём представлении, это может означать, что последний путинский срок будет социальным, ориентированным на мягкую ликвидацию — в путинской тональности — наследия ельцинской эпохи, перекосов дикого капитализма. Собственно, фраза о том, что колоссальный разрыв между богатыми и бедными является последствием "шоковой терапии" 90-х прошлого века, сказанную им в октябре на Петербургском деловом форуме, можно было понять и как указание на необходимость устранения перекосов, допущенных в те дикие времена.

Приняв решение оповестить о событии, которое станет определяющим для России на ближайшие шесть лет, именно рабочих, президент точно указал, кого он считает своим основным собеседником на перспективу, кто является становым хребтом страны. Это не бизнес, не олигархи, в чересчур близких отношениях с которыми Путина упрекают многие, это трудовая Россия. Существенно и то, что разговор состоялся не в поле под рокот комбайна или трактора, хотя уже вроде и не сезон, не на агропромышленном предприятии, а на гигантском автозаводе, выпускающем среднетоннажные и большегрузные грузовики, автобусы и лёгкий коммерческий транспорт для транспортировки малых грузов. Соответственно, выпуск гражданской техники для производственных и коммерческих нужд — это, по меньшей мере, небесполезное дело в представлении Владимира Путина.

Можно, конечно, предположить, что встреча с заводчанами — это продуманная популистская картинка, авторы которой хотят убедить электорат в том, что кандидат в президенты совсем не брезгует рабочим классом. Но граждане страны, имевшие возможность довольно хорошо узнать политика за минувшие восемнадцать лет, и без того хорошо знают, что он не брезгует — ни рабочим классом, ни каким-либо другим, но в качестве доверителя для предстоящих выборов он выбрал именно эту категорию населения и едва ли прогадал.

Именно люди, работающие или работавшие и ушедшие на покой — разных возрастов, на разных производствах, во всех уголках России, являются самой многочисленной электоральной группой. К ним и обращается Владимир Путин с прекрасной и ожидаемой новостью о своём выдвижении. И собравшиеся в зале начинают, похоже, абсолютно чистосердечно скандировать: "ГАЗ за вас, ГАЗ за вас". И им вторят миллионы, а то и десятки миллионов по всей России.