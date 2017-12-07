Бизнес без совести. Зачем владелец "Альфа-групп" спонсирует фильм о героях АТО?

Журналист Андрей Бабицкий — о мотивах Михаила Фридмана, компании которого финансово поддержали фильм, прославляющий "украинских киборгов" и бойцов АТО, убивающих мирное население Донбасса.

О том, что капитал не имеет совести, мы все что-то слышали, поскольку наша страна, хотя и отнесла марксизм на помойку, но всё же очень долгое время вынуждена была зубрить его истины, которые, похоже, отнюдь не теряют актуальности. Тем не менее среди крупных российских бизнесменов можно при желании отыскать и таких, кто, по всей видимости, ставит ценности, связанные с человеческой жизнью, гораздо выше прибыли. Есть основания полагать, что таким человеком является основатель и владелец — по крайне мере, главный из тех, кто стоял у истоков бизнеса — "Альфа-банка" и финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман.

Ещё в мае 2016 года этот пионер предпринимательства в постсоветской России, сколотивший своё состояние в 90-е прошлого века, явившиеся периодом первоначального накопления российским бизнесом крайне сомнительного капитала, объявил о намерении потратить почти все свои сбережения на благотворительность. Надо полагать, память о заработанных — если это слово здесь вообще употребимо — в смутные времена деньгах не давала бизнесмену покоя, и его желание расстаться с ними, отдав их нуждающимся, — это свидетельство того, что исключения из правил не просто возможны, но и обязательны. Совесть может ожить и в самой чёрствой душе, о чём, кстати повествуется в чудесной готической сказке Вильгельма Гауфа "Холодное сердце".

Похоже, что своё намерение открыть сезон благотворительных деяний Фридман решил начать осуществлять в том же 2016 году. Тогда украинское подразделение "Альфа-банка" приняло ответственное решение вступиться за Украину, которая подверглась военной агрессии извне. На сайте организации появилось не оставлявшее ни малейшей возможности для двойного толкования заявлении об оккупации Россией Донбасса и Крыма. Шум вокруг той истории быстро затих, поскольку российский "Альфа-банк" начал яростно отбрёхиваться, доказывая, что к деятельности украинского филиала он никакого отношения не имеет. Может, так оно и есть, но управляет обоими подразделениями и является их главным бенефициаром именно наш благотворитель в компании с ещё парой человек.

Небольшой скандальный эпизод в связи с деятельностью "Альфа-банка" на Украине был связан ещё и с тем прискорбным обстоятельством, что именно через это кредитно-финансовое учреждение получают свои зарплаты воины АТО, собственноручно отправившие на тот свет уже несколько тысяч мирных жителей Донбасса. Фракция "Единой России" даже хотела поставить вопрос об участии структур банка в незаконном финансировании АТО. Депутат Евгений Фёдоров предлагал обратиться с соответствующим запросом в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет. Но потом он почему-то снял вопрос с повестки, и история канула в лету.

Однако благотворительные инициативы Фридмана, хотя, наверно, он не желал бы привлекать к ним широкое внимание, устроены таким образом, что и далее будут находить благодарственный отклик среди соотечественников и не только. На сей раз расстаралась другая принадлежащая Фридману компания. "Киевстар" оказался главным спонсором фильма "Киборги", посвящённого боям за донецкий аэропорт. Выход на экраны "патриотической" киноленты о боях украинской армии и так называемых добровольческих батальонов, в том числе "Правого сектора" (организация, запрещённая в России), приурочен к празднованию 20-летия присутствия компании на украинском рынке.

"Поддержка современной украинской культуры — один из приоритетов компании "Киевстар". Неотъемлемая её часть — развитие отечественного кинематографа. Мы рады быть партнёрами съёмок фильма "Киборги". Убеждён, что эта история о легендарных защитниках донецкого аэропорта не оставит равнодушными большинство украинцев", — комментирует начальник департамента маркетинговых коммуникаций компании "Киевстар" Юрий Черненький". Это выдержка из пресс-релиза к фильму, опубликованного на сайте кампании.

Есть капитал без совести, а есть капитал, который оплачивает рекламу убийства русских людей Донбасса, защищающих собственную землю от нацистов, желающих установить на этой русской территории свои порядки. Тысячи загубленных за уже почти четыре года войны жизней мирных жителей, среди которых более сотни детей, — это, наверно, какая-то не слишком интересная и поэтому выпавшая из внимания авторов фильма история о "легендарных киборгах".

Надо бы сделать так, чтобы она не прошла мимо взора главного владельца украинских активов Михаила Фридмана, который всё ещё пребывает в статусе российского бизнесмена. Понятно, что ничего предосудительного с точки зрения закона "благотворитель", видимо, не совершил, но остаётся надежда на общественное мнение, которое всё-таки, на мой взгляд, на такие случаи обязано реагировать жёстко и однозначно.

У меня есть своя — донецкая — память о "Киевстаре". Это был первый телефонный оператор, смывшийся из Донбасса ещё в 2015 году в самый разгар тяжелейших боёв и обстрелов, когда телефонная связь была на вес золота, поскольку работала с перебоями. Часто вовремя сделанный звонок мог спасти человеку жизнь. Они свалили, когда жителям обстреливаемого Донбасса было особенно тяжело. Скатертью дорога.