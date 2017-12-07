Биткоин стоит 15 тысяч. Как перестать беспокоиться?

Если бы вы вложились в биткоин ровно год назад, то сегодня увеличили бы свой капитал в 20 раз. То есть, вложив всего 10 тысяч рублей, получили бы 200 тысяч, просто сидя на диване. Если бы вы вкладывали 10 тысяч рублей в биткоин один раз в месяц, то ровно через год у вас было бы уже больше миллиона рублей. Звучит чудовищно. Как с этим жить?

Во-первых, всегда имейте в виду, что в лотереи, в МММ, в акции "Газпрома" и прочие подобные штуки, в том числе и в биткоин, всегда везёт ограниченному числу людей. Точнее даже проценту от населения. Чубайс обокрал всех с ваучером? Не всех — некоторые вложились в "Газпром" и получили свои "Волги". Мавроди ограбил миллионы с МММ? Но ограбил не всех — некоторые, опять же, получили миллионы. Точно так же ситуация обстоит с биткоином: главный его риск в абсолютной непредсказуемости. Никто не знает, кто за ним стоит, никто не знает, чем это закончится и никто не знает, когда это закончится.

Во-вторых, всегда стоит помнить историю. В начале 18-го века долг Великобритании превышал 10 её же годовых бюджетов. Страна создала акционерное общество по торговле рабами, накачала его с помощью новостей, акционерное общество выкупило все долги государства, а потом обанкротилось. Великобритания собрала сливки и никому ничего не была должна. Ловко? Обычно.

Точно такую же аферу спустя несколько лет провернула Франция. Детали немного отличаются, но принцип тот же. Пузырь надувается, в него вкладываются, пузырь лопается. Создатели получают прибыль, остальные фиксируют убытки.

Если вам кажется, что за 300 лет что-то изменилось и люди стали умнее или хитрее, перестаньте так думать. Почитайте библейские притчи или древнегреческих философов и их басни, всё точно так же. Люди обманывают и готовы обманываться. Схемы отличаются в нюансах, изменяются только орудия труда, точнее обмана.

Обидно следить за тем, как могли бы обогатиться практически на халяву? Вы и ваши родители, возможно, так же завидовали тем, кто обогатился на МММ, а сколько людей там потеряло?

Вплоть до конца 2013 года валютные ипотечники, точнее многие из них, считали, что обманули всех. Как там дела у большинства валютных ипотечников сегодня, не хотите поинтересоваться? А у большинства из них уже приняты судебные решения о конфискации недвижимости в пользу банков. Государство им особо не помогло, а сочувствия они ни у кого не вызвали, особенно усугубила злорадство какая-то дама, приехавшая на митинг "обманутых" валютных ипотечников чуть ли не в горностаевой мантии.

Но вот же, прямо сейчас, когда я пишу эти строки, биткоин уже пробил отметку в 15 тысяч долларов за штуку. Вот же деньги! А что с ними будет завтра? Ответ на этот вопрос есть только у создателей биткоина и тех, кто за ним стоит. Большинство из нас не знают об этом вообще ничего.

Вас всё равно беспокоит, что кто-то получает деньги, пока вы не получаете? Прекратите беспокоиться. Выделите из своего бюджета сумму, которую вы готовы потратить для себя совершенно безболезненно, разберитесь с тем, где купить биткоин и как хранить его в безопасности, купите его себе. Сидите спокойно и не нервничайте по поводу скачков курса. Когда всё рухнет — не переживайте, вы потратили совсем немного — сумму, которую вам не жаль потратить в месяц.