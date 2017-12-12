Зачем таможне наш ИНН?

Главный интернет-магазин мира AliExpress начал рассылать уведомления пользователям в России о необходимости указывать ИНН при оформлении покупок. Необходимость предоставлять ИНН связана с требованиями Федеральной таможенной службы России, без ИНН посылки из иностранных интернет-магазинов таможенный досмотр не пройдут и к покупателю не поступят. Эксперимент с ИНН начался 7 декабря 2017 года и завершится летом 2018 года.

Удивительно, но впервые таможенные правила не повлияют на нас с вами негативно. Долгие годы усердные лоббисты из различных отечественных ассоциаций отечественных же интернет-магазинов и супермаркетов пытались протолкнуть законы, которые ограничили бы наши с вами возможности по покупкам за рубежом и отдали бы нас во власть "Ля моды", "Купи ВИП" и прочих барахолок с накрученным ценником. Но, несмотря на все усилия, в России по-прежнему можно покупать товара на тысячу долларов в месяц без всяких таможенных пошлин и дополнительных сборов. Китайский AliExpress, особенно после того, как американцы из Amazon, следуя санкциям, закрыли прямую доставку в Россию, стал огромным складом со всеми товарами мира, доступными для нас, где бы мы ни жили — в мегаполисе или деревне.

Лоббисты введения ограничений для покупок за рубежом мотивировали их тем, что огромным лимитом пользуются нечистоплотные спекулянты, занимающиеся фактически закупкой мелкого опта в Китае и перепродажей его тут. Причём единственной заботой этих спекулянтов были деньги, которые не вмещались в карманы. Действительно, имея точку продаж на каком-нибудь региональном вещевом рынке и бесплатную логистику за счёт Почты России, подобный перекуп обеспечивал себе безбедное существование — достаточно просто наловчиться пользоваться каталогом китайского гипермаркета и расшифровкой описаний вроде "Розовый пудель, много волос, гребень надёжный".

Несмотря на то что цель лоббисты вроде бы преследовали благородную, то есть обеспечить покупателей в России товарами с гарантией, сервисным обслуживанием и так далее, инструменты для этого они предлагали исключительно людоедские. То есть становилось понятно, что им просто хочется навсегда закрыть трансграничную торговлю и взять нас в заложники.

И тут совершенно неожиданно на защиту потребителя встаёт государство. Мы же с вами как-то привыкли к тому, что государство и бизнес единым фронтом наступают на гражданина и у нас нет никакой возможности им сопротивляться. Тарифы на свет и тепло, полисы ОСАГО, налоги, билеты, продукты, всё только дорожает — и дорожает страшно. В таком случае видеть здравую инициативу от ФТС как-то даже боязно.

Что изменится для нас после предоставления ИНН? В сущности, ничего, мы его предоставляем постоянно, при получении кредита, оформлении ипотеки и так далее, один только номер, который мы куда-то там отправим, навредить не может. А вот пользу принесёт. С помощью этого номера таможенники отсекут от AliExpress и других иностранных интернет-магазинов мелких оптовиков и оставят реальных частников. Средний чек обычного человека в интернет-магазине редко превышает 100 долларов, ещё реже 300 долларов, почти никогда не превышает 1000 долларов. Средний же чек оптовика всегда будет выбиваться из 1000 долларов, и ему придётся как минимум усложнять процедуру закупок, используя ИНН родных и знакомых для распределения доставки и обхода лимитов.

В общем, если эксперимент ФСТ будет признан успешным, мы в кои-то веки окажемся в ситуации, в которой государство навредило не нам, а нашему отечественному бизнесу, то есть не отдало нас на съедение российским интернет-магазинам, оставив нам право выбора и возможность пользоваться площадками с гарантированным качеством продукции, сроками доставки, сервисом и беспроблемным возвратом средств.