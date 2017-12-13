Дачный императив России

Один из самых живучих советских потребительских стереотипов — это дача. Всякий русский человек старше 30 лет точно знает, что даже выплаченная ипотека за квартиру не делает его полноценным человеком, пока он не построил загородный дом.

Никто не останавливается на летнем домике из говна производства компании "Дворец". Собственный дом — это как надгробный памятник. На нём не экономят.

Города-миллионеры обрастают бессчётными предместьями. Сотни тысяч гастарбайтеров день и ночь льют фундаменты, кладут кирпичи и ставят заборы из профнастила. Каждая свободная копейка вкладывается в тротуарную плитку и рулонный газон. Дома строятся годами, в них вкладывают всю душу.

Деятельное ожидание чеховского дачного рая несравнимо даже с приобретением квартиры. То — тяжёлая необходимость, которая сродни проклятию. А дача — ожидание иной, счастливой жизни на мягкой траве, среди роз и вечного запаха шашлыка. Ложная мечта загоняет миллионы людей в пятничные пробки, и, вместо того чтобы мирно пить пиво на диване, отцы семейств зарабатывают преждевременный инфаркт в трёхчасовой дороге к загородному счастью.

Жена психует и требует купить ей рассаду, а детям плевать. Обычно через пять–семь лет дача начинает вызывать омерзение у всей семьи. Ездят на неё всё реже, пока не ограничат визиты дежурной ежемесячной проверкой брошенного загородного имущества. Сотни тысяч домов смотрят одиноко в заснеженные поля своими тёмными окнами, мёрзнут на ледяном ветру и, как собаки, ждут своих загулявших хозяев.

Государство решило сжалиться над гражданами и наконец начало завинчивать налоговые гайки с остервенением палача. Судя по энтузиазму эффективных менеджеров, владение избыточной недвижимостью скоро станет таким же невыносимым бременем, как и в сытой Европе, где содержание 600 квадратных метров без цели постоянного проживания доступно считаным единицам безумных богачей.

А это значит, что через несколько лет количество загородных домов, выставленных на продажу, окончательно обрушит их стоимость ниже себестоимости строительства.