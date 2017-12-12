Краденая кобыла, или Почему Павел Дуров переоценивает Telegram

Сегодня вышло интервью Bloomberg, где нынешний владелец Telegram заявил, что не продаст приложение и за 20 миллиардов долларов. Дуров уверен, что в будущем мессенджер будет только дорожать, и не видит смысла в его продаже. Вместе с тем существует множество примеров того, как компании, вчера стоившие миллиарды долларов, через полгода не стоили ничего.

В замечательной книге отечественного фантаста Михаила Успенского в одном из эпизодов сказочный цыган Мара раскрывает героям главный цыганский секрет: "Краденая кобыла дешевле купленной!" Точно так же и господин Дуров, получив, согласно обнародованным данным, Telegram практически бесплатно, сейчас волен оценивать его в сказочные миллиарды долларов. При этом все IT-бизнесмены у нас сплошь визионеры, замечательно разбираются в перспективах рынка и точно знают, что будет не просто завтра, а на годы вперёд.

Наверное, будущее хорошо знали в компании Yahoo!, в 2008 году её хотели приобрести за 44 миллиарда долларов. Спустя восемь лет бывшего интернет-гиганта по большому одолжению купили за 4,8 миллиарда долларов.

Все тоскуют по 2007 году, хотят его вернуть и ностальгируют. Стоит прикинуть ностальгию, например, канадских акционеров компании RIM (торговая марка Blackberry). В 2007 году телекоммуникационный гигант продавал одну акцию за 236 долларов. Последние несколько лет вы можете стать совладельцем Blackberry, потратив десять баксов.

Компания MySpace те же самые 10 лет назад снисходительно относилась к задумке соцсети Facebook. Кому она была нужна без звёздных пользователей, которыми кичились в MySpace. В 2005 году владельцы социальной сети даже обсуждали с Цукербергом возможность приобретения его жалкого Facebook, но тот заломил слишком большую цену — 75 миллионов долларов. Предложение Марка сочли хамским и отклонили его. Спустя год MySpace стоил почти миллиард долларов, а уже в 2012 году сеть еле сбагрили за 35 ммиллионов долларов.

ICQ, поисковик Rambler или вот, может, помните поисковик "Апорт" — они в своё время стоили больших денег, а сейчас не стоят ничего или почти ничего. Гадать о том, что станет killer apllications в мире Интернета и телекоммуникаций, можно, но занятие это весьма рискованное, потому что каждый новый день может радикально изменить ситуацию.

Дуров думает, что раз он вегетарианец, не пьёт, не курит и ругает российское правительство, он в домике? Завтра Telegram взломают и его цена рухнет, послезавтра заподозрят в связях с террористами, через неделю топ-менеджмент обвинят в харассменте. Да мало ли что может случиться. Владелец популярного антивируса McAfee, например, немного сошёл с ума, и его суперпрограмма подешевела в десятки — если не в сотни — раз и тоже была перепродана.

Может, конечно, всё будет совсем не так страшно. Просто через неделю, или через месяц, или через полгода появится новый мессенджер, который станет для всех самым удобным и лучшим, и все перейдут на него. А в Telegram останется только Павел Дуров и его брат Николай, и раз в день смартфон Павла будет пиликать и он будет читать сообщение: "Где же наш Морфеюшка?"