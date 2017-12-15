Сударь, уйдите сами, или Главное правило фудкорта

Журналист Виктор Логинов — о том, как владельцы "исконно русской кухни" забыли, что большинство людей, приходящих в торговый центр, хотят поесть недорого и быстро.

Михаил Гончаров, — тот самый, который хвастался Ксении Собчак связями с какими-то чиновниками, а мне отнекивался, тот самый, который говорит, что его сеть быстрого питания на другом уровне по сравнению с McDonald's, но при этом постоянно разговаривающий только о McDonald's, и тот же самый, который постоянно ноет про арендную плату, дескать, слишком высокую для него и низкую для других, — окончательно мне надоел. В связи с этим хочется историю нашего диалога с ним — заочного — окончательно же закрыть. Потому что уже прямо вообще безобразие.

Затихнув примерно на месяц, сударь отечественного фастфуда вновь завыл на всё медиапространство о несправедливости жизни и преференциях западному врагу в ущерб отечественному блинному патриоту. Снова те же самые мантры, дескать, с них больше денег берут, чем с KFC и с McDonald's. Ладно я говорю о том, что он врёт, я всего лишь чуточку экономический журналист, немного люблю фастфуд и много на себя беру. Моим мнением можно пренебречь, строго говоря. Однако основатель компании "Додо Пицца" спустя месяц после того, как это сказал я, повторил слово в слово мои аргументы: низкая скорость приготовления блюд плюс низкая проходимость ресторанов по сравнению с McDonald's даёт закономерно более низкую ежедневную выручку.

Фактически Михаил Гончаров требует от McDonald's, чтобы те работали так же медленно и неэффективно, как он, и тогда, мол, поконкурируем на равных. Ну, это если бы, например, одноногий, вызвавшись со мной соревноваться в беге, затем требовал бы у судей и зрителей, чтобы мне тоже отрубили ногу, потому что иначе несправедливо. А я вообще с ним не собирался соревноваться и бежал по другой дорожке со своей скоростью. Одноногий же Михаил стоит на дорожке и орёт на двуногих спортсменов, а также призывает аудиторию ему сочувствовать: вот, мол, инвалида обижают.

Или не так, может быть, сравнение с инвалидами покажется кому-то оскорбительным. Допустим, Михаил сходил на два занятия по боксу и отправился в шестиугольник с Фёдором Емельяненко. Ну а чо, Михаил же уже кое-что умеет. Нахватав лещей, вместо того чтобы задуматься о том, что он сделал не так, Михаил принялся обвинять Емельяненко в том, что тот профессионал.

При этом, кстати, господин Гончаров утверждает, что "Теремок" и McDonald's вообще-то исповедуют разные модели бизнеса, и если в "Теремке" сражаются за качество, то в McDonald's — за количество.

В моём прекрасном детстве мы ходили летом в прекрасный лес с мягким мхом, высокими соснами и восхитительным воздухом. Ходили не просто так, а за ягодами. Я не очень быстрый по жизни человек, нерасторопный. Собирал чернику по ягодке, обрывая потихонечку каждую ягодку с кустика и бросая в ведёрко. Мои братья и сёстры, тётки, дяди и другие родственники подобной сентиментальностью не обладали и стремительно обирали кусты пригоршнями. В итоге у них были полные большие вёдра, а у меня не до конца заполненное маленькое.

Бабушка тогда сказала, что мою ягоду, конечно, после сбора перебирать не надо, она вся чистая, да только *** с неё толку, если её так мало. Ну, и потом я вместе со всеми перебирал за большим столом их ягоду, потому что моей не хватило бы и на трёхлитровую банку варенья.

Понимаете аналогию? Хрена ли людям толку с этих сударей и натурального продукта, если они голодными останутся? На фудкорт люди идут не за понтами, а быстро поесть. Причём слово "быстро" вообще-то в концепции фастфуда ключевое. Если ты не удовлетворяешь этому ключевому понятию, уходи с фудкорта, не мешай работать другим и прекрати уже ныть.

Хочешь получать с клиента не 300–400 рублей, а 500–600, — отправляйся конкурировать с Burger Heroes, BB Burgers и другими сетями, которые на фудкортах не появляются, а развиваются в виде отдельно стоящих ресторанов. Нет, не умеешь, не можешь объяснить людям, что у тебя не просто блины, а патриотические и ого-го какие блины? А что ты вообще можешь кому-то объяснить тогда?

Кто-то, может, подумает, что это у Михаила Гончарова такая стратегия новая, медийная, привлечения внимания к себе и к бренду через эти скандалы и пустопорожние обвинения. Ну, может, оно и так, конечно. Только это мимо аудитории. Читатели VC ходят в крафтовые бургерные, слушатели "Эхо Москвы" ходят в "Пятёрочку" за гречневой крупой, не за гречневой кашей за 200 рублей, фил зе диференс, как говорится. Так что результат у этой стратегии, мне кажется, будет весьма плачевным: за Михаилом надёжно закрепится реноме пустопорожней истерички, а аудитории у "Теремка" не прибавится.