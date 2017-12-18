Агент Мишико. Почему Саакашвили не нужна революция

Журналист Игорь Мальцев — о том, зачем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытается устроить новый Майдан.

Почему-то у русской аудитории фамилия Саакашвили вызывает неудержимый смех. Нет, пошляков, которые ржут над какими-то фамилиями или над поеданием галстуков, уже осталось мало. Массовый ржач стоит над modus vivendi и modus operandi конкретного персонажа, бывшего президента Грузии, который когда-то снискал культовый статус у московских тётушек в силу воображаемого противопоставления его с президентом России.

Вообще, "президент" звучит круто, и для меня было когда-то шоком, когда я услышал в прямом эфире Первого канала от нынешнего пресс-секретаря "Роснефти" словосочетание "Саакашвили — идиот". Было в этом что-то неправильное, глубоко десакрализирующее самое понятие "президент", и было понятно, что телевизор превратился в помойку и теперь можно всё.

Но шли годы, и стало ясно, что Михаил Саакашвили действительно что-то вроде идиота, причём, возможно, в высоком, достоевском смысле слова. В России разговорные радиостанции так долго расписывали его подвиги реформатора, что казалось, что вот он — сам Мошиах явился к нам всем в несколько карикатурном облике.

Фигушки. Дальнейшая карьера его странна и извилиста — типичная карьера дауншифтера, только вместо Гоа на деньги от проданной бабушкиной квартиры у Михаила была Украина. И, к сожалению, остаётся.

Можно с удивлением посмотреть записи, как он истерично вёл себя на заседаниях украинского правительства, буквально лез в драку. Но, возможно, ему навеяло ветром политических традиций страны пребывания, а так он вполне белый и пушистый. Но уже тогда было понятно, что даже в стране политических фриков он слишком фрик. После его нападения на банду Авакова в прямом эфире прямо на Совете министров было понятно, что он долго там, в одесских степях, не протянет. Ему горы подавай. Вершины. Шаланды, полные кефали. Я каждый раз прикидываю, как же он там местных достал, что его тупо лишили гражданства и вывезли за околицу великой государственности. Под рыдания Марии Егоровны Гайдар.

А потом уже следовал прорыв через границу обратно на Украину в стиле сирийских беженцев. Только, в отличие от беженцев, Михаил всё обставил с наибольшей медийной помпой, на которую был способен. Так что весь мир и его окрестности обсуждали, является ли Саакашвили новым Наполеоном, который ворвался в заднюю дверь укрополитики, сбежав со своего острова Эльба.

В это же время мы с удивлением наблюдали за тем, что, оказывается, у Саакашвили сформировался некий пул людей, который так и называется — "сторонники Саакашвили". Более про них ничего не известно: ни политической окраски, ни возможной программы, ни демографических деталей — ничего. Просто некая группа людей, число которых точно тоже неизвестно, помогает Саакашвили осуществлять некие телодвижения. Смысл которых, собственно, тоже не вполне ясен и больше похож на метания одинокой бациллы в чашке Петри.

Мы даже не знаем, становится сторонников больше или меньше. Мы только видим разрозненные шизофренические картинки, которые пока на сегодняшний день выглядят как попытка штурма Октябрьского дворца, что рядом с площадью Независимости (это так русские СМИ пишут: чтобы не писать "майдан Незалэжности"). И все гадают: а вот это уже Майдан или не Майдан?

Но видно же, что Михаил Николаевич тупо воспроизводит технологию "революции роз", которая позволила когда-то ему стать президентом Грузии. Сами посмотрите: "Участники протестной акции Михаила Саакашвили сумели преодолеть сопротивление полиции и национальной гвардии, выломали двери и окна и сумели занять вестибюль Октябрьского дворца, в котором бывший президент Грузии решил создать свой координационный штаб. Однако дальше они пройти не смогли, поскольку в здании оказалось большое количество гвардейцев." В 2003-м это выглядело так: "В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей."

Но тут есть одно "но". Вряд ли Саакашвили мнит себя будущим президентом Украины и борется за реальный захват власти. Даже обсыпав себя килограммами розовых лепестков на троне, он не пролежит в этой ароматной ванне и часа. Сожрут.

Понятно, что Порошенко тоже всех достал, но совсем уже посторонний невменяемый персонаж у руля Незалэжной — это слишком сюрреалистично. Саакашвили бьётся за какую-то свою поляну, наводя шороху в местном коррумпированном насквозь болоте. В этом смысле русским бы следовало не смеяться над ним, а всячески поддерживать. Больше ада! Не удивляюсь, что местные политики воспринимают его как русского агента. Потому что такого надо было бы вырастить в лубянских пробирках, вскормить грудью Джугашвили и потом выпустить воевать в махновские поля укродискурса. Чем хуже, тем лучше в данном случае. А персонаж с оперативным псевдонимом Мишико с созданием ада справляется лучше всего. Вот и Порох так считает. Но дядя Миша не согласен и всё отрицает: в эфире телеканала Zik подтвердил, что отправлял письмо Порошенко с текстом "Вы меня оскорбили, вы меня обозвали российским агентом, вы не можете не знать, что это неправда. Но я ничего личного не держу, я против вас никаких злых намерений не имею, я предлагаю говорить."

По словам бывшего грузинского политика, ему предлагали секретную встречу с президентом, но он отказался, заявив, что согласен только на публичные переговоры. Понятное дело — он знает, что его кинут, если не публично и без фиксации на миллион айфонов. Потому что украинцы кидают всех при любой возможности — такое свойство местной политической культуры. Но, с другой стороны, он хочет, чтобы его услышали все порошенки Киева. Так как сам он никакой страной руководить в принципе не способен, ему нужно некое непыльное место у демократического трона и чтобы никакая СБУ не лезла в его жизнь и бизнес. Ну и чтобы можно было потешить свой нарциссизм перед камерами. Потому что назад дороги нет. Вернее, есть, но пустынная, пыльная и очень одинокая — дорога в забвение. Чего артистическая душа Мишико просто вынести не может.

А вот был бы умный, ещё в Грузии пригрел бы себе местечко в каких-нибудь брюссельских евроструктурах и спокойно туда переехал — поближе к качественным сосискам и брюссельской капусте с видом на особняки в стиле ар-деко. Но теперь уже поздно — никто его туда не возьмет. Потому что дауншифтеров туда не берут. Остаётся колбаситься с лузерами.

Новости нам сообщают, что 60 полицейских пострадали во время столкновений со сторонниками политика Михаила Саакашвили. И вроде удалось прорваться на первые этажи Зимнего (зачеркнуто) дворца. А потом Мишико дал отбой. И сторонники отошли.

Я же говорю: ему реальный захват власти не нужен. Ему хочется поговорить. Договориться.

Но только он не понимает, что он сам, конечно, очень смешной, но его грядущие собеседники — смешнее в сто раз.