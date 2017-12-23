Зачем тебе знать, с кем я спала?

Колумнист Мария Алексеева — о том, какое количество сексуальных партнёров можно считать приемлемым.

Один из самых глупых вопросов в романтических отношениях приходит обычно спустя какое-то время, и, зачем он это делает (приходит), я никогда не понимала. Хотя, конечно, есть два варианта для подобного диалога: обычное любопытство или возможность подколоть/оскорбиться/выяснить отношения.

Так сколько у тебя было партнёров до меня?

Казалось бы, вопрос ничего в себе не может нести, вам никак не исправить своё прошлое, да и к чему. Ты же здесь и сейчас со мной, как и я! Какая разница, что было когда-то до этой минуты? В детстве я не ела супы и мечтала питаться только конфетами, но люди меняются и это абсолютно нормально. Хотя от конфет я, конечно, не отказалась бы, но понимаю, что так делать неправильно, да и быстро надоест.

Сколько бы я не думала на эту тему, со сколькими людьми бы не говорила, мне так и не удалось найти адекватный ответ на вопрос о том, сколько. Такое впечатление, что это просто очередной повод выяснить кто... любит больше? Лучше как человек? Имеет большее право голоса в паре?

Я знаю много девушек — всё же для нас вопрос секса считается более интимным и закрытым, — которые переживают, что их первый любовник не стал их мужем, или просто мечтают о том, самом первом и единственном. Я, конечно же, считаю, что это абсолютная глупость, и даже могу обосновать, в отличии от них.

В прекрасном мире любви и добра всегда наступает тот момент, когда включается как минимум интерес, как максимум желание всё бросить и сбежать. Мы ни с того ни с сего открываем глаза и понимаем, что ничего слаще редьки в жизни не ели. А тут как манна небесная командировка.

И вот ты после пары бокалов шампанского с опостылевшим кольцом на пальце и тоской в душе видишь его! Улучшенная копия первой любви, уже без подростковых прыщей, явно при работе и амбициях стоит он, тот, о ком ты мечтала перед сном 15 лет назад. И совершенно случайно вы оказываетесь за одним столиком, улыбаетесь до сведённых скул, ваши пальцы уже переплетены. Никаких обязательств и быта, только красота момента. И вот вы уже в его номере.

Наутро, конечно, стыд, муки совести и все привычные изменения состояния. Ужас и страх, но в глубине души вы ликуете! Поняли, что секс с мужем вас устраивает, жизнь ваша хороша и вообще. Или же наоборот, осознали, что все эти годы страдали и настал тот момент, когда ещё не поздно всё поменять.

Для меня всегда было странным желание мужчин (у женщин такого не встречала) стать у своей возлюбленной первым. Почему-то в голову лезут мысли о неуверенности в себе самом и своих умениях в постели. Ведь как она может быть недовольна, когда не знала, что может быть иначе?

Это удобно для мужчин и дополнительный стресс для женщин. Ведь в нашем далеко не прогрессивном обществе с каждого угла кричат, что секс неважен, он не для удовольствия, для женщины не испытать оргазм — нормально. Так и живут миллионы неудовлетворённых женщин со своим одним-единственным. Кусают локти и думают, что светящаяся от счастья после секса подруга — никак не правило, а простое счастливое исключение.

По прошествии лет, к слову, я поняла, что меня не устраивали ни первый, ни третий партнёры, а лучший секс был далеко не с теми, за кого я могла бы выйти замуж. Но важно то, что я знаю, что такое хороший секс, и могу легко определить хорошее от плохого. Просто благодаря пережитому опыту.

Понятное дело, что для многих количество партнёров говорит о "чистоте", что тоже по большому счёту глупость абсолютная. Можно переспать с одним и заработать себе ЗППП или переспать со всеми парнями или девушками в клубе и выйти оттуда "чистым". Здесь уже вопрос только в вашей собственной благоразумности и подходе к делу.

Кто-то считает, что количество партнёров говорит об отношении к жизни, но тут ведь тоже всё не так просто. Может быть 20 партнёров за пять лет или пять — за неделю. Можно спать с кем попало ради удовлетворения потребностей (и то — как повезёт) или же искренне верить в то, что каждый может стать единственным. Любой человек, как бы он этого не отрицал, хочет найти любовь всей своей жизни.

А если серьёзно, то сколько партнёров — это нормально?