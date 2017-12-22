Недостаток адекватной коммуникации

Вам не надоела реклама? Конечно, надоела, она всем давно надоела. Единственной хорошей рекламой в этом году оказалась реклама про три топора с маленьким блондином в главной роли. Она была настолько вызывающей, дерзкой и глупой, ну и лживой, конечно, без этого ни одна реклама не обходится, — что стала хитом.

Прокладки с синим гелем и счастливые лица дебилов, купивших очередной бесполезный товар или услугу, уже как белый шум, — мы пропускаем это мимо ушей. Мне же неожиданно стала страшно не нравиться реклама сотовых операторов, лишившаяся всякого смысла.

Серьёзно, вспомните, когда вы последний раз видели какой-то содержательный месседж в рекламе наших операторов сотовой связи? У одних мир полон гламура, зато без звёзд, у других Юрий Дудь, известный, вообще-то, только интернет-аудитории, да и то далеко не всей, у третьих Нагиев — то в кокошнике, то на хайпе. Продолжать дальше или понимаете, о чём я?

Гораздо реже, чем раньше, но я всё ещё посещаю какие-то мероприятия, связанные с телекомом. Главное сообщение, вообще главное, состоит в том, что связь и интернет стали таким же безусловным сервисом, как вода, свет и тепло.

При этом, строго говоря, мы знаем, сколько платим за воду, свет и тепло. Заполняем квиточки, вводим данные на сайте или оплачиваем услуги в банкомате или на смартфоне. В общем, осознанно рассчитываемся с сервисной компанией за услуги.

Не поймите неправильно, я не призываю операторов летом по районам отключать на две недели доступ в Интернет в связи с профилактикой или ещё там чем. Ну так электричество же у нас не отключают, мы получаем его постоянно и регулярно за него платим.

В общем, в сообщения операторов помимо эмоций, к которым они так навязчиво апеллируют, хотелось бы добавить хотя бы немного фактуры.

Приведу несколько примеров. Допустим, в рекламе новых тарифов "Мегафона" есть информация о том, что один тариф лучше подойдёт для голоса, другой — для Интернета, третий — для социальных сетей и видео. Понятно, спасибо, но хотя бы чуть-чуть о стоимости и других параметрах можно? Хорошо хоть, Ёлка на заднем плане поёт, приятная девушка, на мой взгляд. Предыдущую их рекламу я вовсе не помню.

Возьмём рекламу МТС. Там теперь сплошь сказочные мотивы. Почему и откуда они, мне пока понять не удалось. Дмитрий Нагиев предлагает к чему-то подключиться и получить три месяца чего-то бесплатно. А что именно он предлагает, почему мне это должно быть интересно, сколько это стоит, сколько это будет стоить через три месяца? Не, сценаристы потрудились, молодцы, классно, на Каннских львах оценят, а потребитель поймёт, о чём речь? Где, чёрт побери, хотя бы call to action, что я должен сделать, чтобы стать счастливым, как в сказке, "пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что"?

"Билайн" — тут всё вообще очень печально. Если хотя бы на секунду предположить, что я не пользуюсь YouTube, не живу в Москве, не интересуюсь спортом и не зарегистрирован на "Фейсбуке", то Юрий Дудь призывает меня окунуться в абсолютную неизвестность. Какой такой Veon, почему Veon, что с ним связано? Я присоединюсь к компании "Билайн" и буду в красивом монохромном кадре беззвучно кричать? От чего? От боли и осознания безысходности?

Про Tele2 особо и сказать нечего. Я должен присоединиться к компании гламурных молодых людей, идущих куда-то с гламурным молодым Санта-Клаусом, похожим на этого модного седого миллионера Джанлуку и двинуться в неизвестность, получив полгода чего-то бесплатного, какого-то тарифа, о котором ничего не известно. Оплати полгода гламура и получи ещё полгода гламура бесплатно. А в Курган удастся позвонить или это не гламурно? А в Екатеринбург? А сколько это будет стоить?

В общем, к сожалению, в рекламе сотовых операторов, за редким исключением, почти не осталось сути, всю суть сожрал эмоциональный месседж, философия брендов, миссия компаний и прочие красивые слова. Чтобы понять, сколько ты будешь платить за связь и что получишь за свои деньги, лучше по старинке идти в офис оператора или вдумчиво изучать тарифы на сайте, в рекламе об этом теперь ни слова.