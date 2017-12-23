Американское оружие для Украины — развязка приближается

Журналист Андрей Бабицкий — о решении властей США, оружии Украине и последствиях этого решения.

Итак, давно ожидавшееся и неоднократно анонсированное решение о поставках из США на Украину "продвинутых оборонительных средств" принято окончательно. В Киеве празднуют очередной триумф, полагая, что теперь победы над сепаратистами уже в кармане, хотя некоторые военные эксперты говорят, что эффект от появления на вооружении ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin сильно переоценивается украинской стороной. Что касается снайперских винтовок, то они точно не сделают погоды, хотя нервы, конечно, потрепать защитникам народных республик могут изрядно. Объём военной помощи тоже относительно невелик, всего на закупку вооружения для украинской армии выделено 47 миллионов долларов. Однако не только США намерены помочь Украине, аналогичное решение принято и Канадой. Поэтому совокупные поставки могут оказаться в итоге очень ощутимыми.

Пока сложно оценивать, насколько существенным окажется превосходство в вооружении, но вероятность того, что паритет окажется чувствительно нарушен, вовсе не нулевая. Ощущение собственного превосходства может подтолкнуть Киев к более решительным наступательным действиям. Штурма в Донецке и Луганске ожидают в самое ближайшее время. Никогда за весь период боевых действий концентрация украинских войск на линии соприкосновения не была так высока, как сегодня. Подготовку наступления Киевом связывают с желанием "наших партнёров" максимально омрачить предвыборную кампанию в Росси. С одной стороны, российские власти не воздерживались пока от прямой, открытой военной помощи республикам, с другой, Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия не допустит резни русских в Донбассе. Обострение на фронте, несомненно, поставит российское руководство перед непростым выбором.

Ещё в сентябре, выступая на пресс-конференции в Китае, президент России предостерёг Америку от поставок вооружения Украине. Необычным в его заявлении было то, что он прибег к угрозам, пообещав, что в ответ ДНР и ЛНР начнут перебрасывать оружие, значительные запасы которого у республик имеются, на украинскую территорию, "в чувствительные для Киева места". Недавно глава ДНР Александр Захарченко подтвердил, что готов вооружить три тысячи украинских партизан пистолетами, автоматами и снайперскими винтовками донецкого производства. Суть, конечно же, не в пистолетах и автоматах. Если бы на Украине имелось бы подобное количество людей, готовых к подпольной вооружённой борьбе с властями, то за три с лишним года оружием они как-нибудь сумели разжиться.

Речь идёт о том, чтобы запустить на Украине механизм партизанской войны. На мой взгляд, вероятность такого запуска крайне низка, поскольку активисты, способные к решительным действиям, или давно выдавлены из страны, или содержатся в местах заключения. Реальный сценарий, который, похоже, имеется в виду, несколько иной. Партизаны, среди которых будут, конечно, уроженцы Харькова, Одессы, Херсона, других городов и областей, могут материализоваться на Украине как бы из ниоткуда. Им помогут в их священной миссии борьбы с нацистами добровольцы из ДНР, ЛНР, России. Как далеко они могут продвинуться в своей освободительной борьбе, неясно, но возьмём самый умеренный вариант — как минимум до границ бывших Луганской и Донецкой областей.

Есть и ещё одна история, также рассказанная в эти дни людьми из окружения Александра Захарченко. Южная Осетия официально признала ДНР и ЛНР и связана с ними межправительственными договорами, во исполнение которых она вполне может оказать мятежным территориям помощь современными, высокоточными и эффективными системами вооружений. Такие поставки выровняют ситуацию и вернут паритет. Где Южная Осетия будет приобретать современное оружие, никого не касается, но нет никаких сомнений, что по просьбе извне Цхинвал легко станет перевалочной базой для переброски средств обороны, а то и наступления в признанные им республики.

В любом случае, иллюзии Киева относительно скорой победы в связи с решением Вашингтона рассеются, я думаю, довольно быстро. Но, с другой стороны, действия американцев стремительно приближают момент расплаты, задействования, условно говоря, варианта, опробованного в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. То обстоятельство, что в сентябре, вопреки обыкновению, Владимир Путин позволил себе пугать "наших партнёров" сценарием разворачивания войны по всей украинской территории, говорит о том, насколько серьёзно он относится к перспективам обострения ситуации и нарушению паритета в вооружениях.

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказывала, что незадолго до августовских событий 2008 года Путин, который был тогда премьер-министром, предупредил тогда Михаила Саакашвили, что в случае попытки штурма Южной Осетии Россия обязательно вмешается. Сейчас тот же Путин сказал о том, что "мы не можем допустить резни и не допустим". Это тоже можно считать достаточно внятным предупреждением. Но, похоже, его не услышали ни Киев, ни Вашингтон.