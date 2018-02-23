В прямом эфире мразь схлопотала по морде. И правильно

Журналист Андрей Бабицкий — о том, за что Андрей Норкин дал по морде украинскому эксперту.

Драку в исполнении Андрея Норкина сложно, конечно, считать эпическим побоищем, ибо его бойцовские навыки не столь совершенны, как профессиональные журналистские. Я бы тоже, наверное, смотрелся диковато, если бы попытался выпекать эклеры или водить зерноуборочный комбайн, но дело не в исходе поединка или его красочности, а в том, что уже второй день либеральная публика, не останавливаясь, склоняет на все лады имя журналиста.

Большинство, как обычно, склонно усматривать в его поступке коммерческую подоплёку: дескать, скандал затевался во имя рейтинга, который, как известно, является главным показателем капитализации того или иного телешоу. Мне тоже часто приходится сталкиваться с обвинениями в корысти, поэтому мне хорошо известен этот типаж либерального соотечественника. Он уверен, что взгляды, не совпадающие с его собственными, могут быть только купленными "кровавым режимом".

Ведь не идиот же на самом деле человек, чтобы бесплатно верить в какую-то там Россию, относиться с уважением к её государственности, толковать о каких-то мифических детях Донбасса, якобы погибших во время обстрелов украинской артиллерии? А именно отрицание убийств мирных граждан и детей в Донбассе украинским экспертом Суворовым и сорвало Андрея Норкина в сильнейший аффект.

Но коммерческая версия относится к числу наиболее примитивных, если не считать прямых оскорблений, а их в разных обсуждениях насчитывается немалое количество, поскольку, с одной стороны, она рисует человека простейшим организмом, в котором стремление к наживе и удовольствию перевешивает все соображения морали, с другой, это взгляд входит в противоречие с классической либеральной теорией, объявившей, что множественность позиций и взглядов — это нормальное положение вещей, а единомыслие, обеспечиваемое внешним принуждением, напротив, ненормальное.

Есть и более сложные предположения, о которых я скажу два слова. Например, такое: "Я когда-то говорила, что пропаганда направлена не вниз, на телезрителей, а вверх, что её цель — оправдать гнусность и мерзость власти и её носителей/ля. Что ей, власти, всё можно. Видимо, субъекты пропаганды так прониклись этой мыслью, что сами стали её объектами. И всё себе разрешили".

Если перевести сказанное на нормальный человеческий язык, то оно будет означать, что продавшиеся преступному режиму журналисты сначала обосновали "всё позволено" для власти, а потом решили, что этот принцип распространяется и на них. О недостатках такого понимания мотивов Андрея я скажу чуть позже.

А вот ещё один теоретик: "В качестве гипотезы: Норкин подсознательно понимает, что он неправ, что основы его агрессивного патриотизма основаны на таких эмоциях, в которых он сам себе никогда не сознается. Ни во что другое, как в насилие, агрессию, это вылиться не может". Любопытная и психологически достоверная догадка. Действительно, подавляемое ощущение неправоты вполне может заставить человека бросаться на других, поскольку он, ощущая слабость своей аргументации, просто срывается от отчаяния и бессилия в истерику.

Но тут, уважаемые либеральные оппоненты, нужно всё-таки вернуться к разговору по существу. А то вы уже второй день в этой барской интеллектуальной тональности перебираете какие-то весьма абстрактные и глобальные причины драки: здесь у вас виновата власть, якобы сделавшая силовой беспредел нормой, там тоже власть, чуть в стороне — снова власть, якобы продуцирующая нетерпимость к другой точке зрения, вот ещё какой-то "агрессивный патриотизм". Тоже дьявольское изобретение режима.

А не угодно ли вам, господа, обратиться к самому скандальному эпизоду и, собственно, тем словам, которые и вызвали столь эмоциональную реакцию ведущего шоу? Может, так будет проще разобраться в причинах, мягко говоря, неординарного поступка человека, для которого привычнее орудовать словом, а не кулаками? Итак, немецкий депутат, побывавший в Донбассе, рассказывает об обстрелах с украинской стороны, о погибших в результате них мирных жителях, среди которых есть и дети. В ответ украинский эксперт называет его мерзавцем и требует предоставить доказательства, после чего и выхватывает по морде.

Отрицать то нехитрое правило войны, что в результате массированного применения артиллерии по населённым пунктам в обязательном порядке гибнут гражданские лица, среди которых попадаются женщины и дети, это примерно то же самое, что опровергать закон всемирного тяготения или смену дня и ночи. Но то, что среди гостей с Украины кретины попадаются куда чаще, чем вменяемые люди, — общеизвестно. Это отнюдь не повод распускать руки.

Открою вам секрет, дорогие мои либеральные друзья. Отнюдь не изъяны в логике украинского визитёра привели в бешенство Андрея Норкина. С этой поломкой в мозгах приглашённых из соседней страны экспертов ему, думаю, приходится иметь дело постоянно. Просто за две недели до эфира Андрей и его жена побывали в Донбассе. Я с ними виделся в Донецке. Я очень хорошо понимаю, какой шок испытывает тот, кто своими глазами увидел всё, что за почти четыре года натворили на донбасской земле нацисты из украинских добробатов и военнослужащие Вооружённых сил Украины. А убитые дети, в память о которых в Донецке установлен мемориал, — это особая боль, проникающая глубоко в самое существо, в сердце, в подсознание, в нервную систему не потерявшего совесть и способность испытывать сочувствие человека.

Так вот, Андрей Норкин как раз и есть тот самый человек. Испытавший боль и потерявший из-за этого способность безучастно, как следует, наверное, телеведущему, наблюдать за тем, как какая-то подлая и потерявшая всякий стыд мразь агрессивно отмазывает государство-детоубийцу.

Так что, ребята, завязывайте невозбранно наворачивать дискурс на тему "Кровавый режим и его приспешники". Воспользуйтесь методом, который лежит в основании всякого честного и беспристрастного исследования. Возьмите событие и тщательно изучите его суть и детали. И тогда вам откроется простая и непредвзятая правда: если кто-то покрывает убийцу, то наблюдающий за этим некрасивым и преступным делом человек не всегда может найти в себе силы сдержаться. И это очень по-человечески, очень нормально. А иногда даже и выхода другого, кроме как съездить по роже скотине, никакого не остаётся. Я верю, кстати, что, несмотря на ваши возвышенные и интеллектуальные соображения о том, как скверно поступил Андрей Норкин, в ситуации, аналогичной той, в которой оказался он, многие из вас поступили бы точно так же. Вы ведь в большинстве своём хорошие люди. Просто иногда мозги немножко набекрень.