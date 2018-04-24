Революция до конца, или Почему Пашинян не остановится

Журналист Андрей Бабицкий — о том, что после ухода "главного злодея" — Сержа Саргсяна — Армении стоит задуматься о том, как жить дальше.

Уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении — это трудный и мужественный шаг, каким бы ни было отношение к человеку и политику, принявшему такое решение. Говорят, что за день до отставки у Саргсяна произошла личная трагедия. Возможно, что событие заставило человека, возглавлявшего страну в течение долгих лет, совершенно иначе всмотреться в происходящее на улицах Еревана и других городов.

Но прежде всего он не желал допустить столкновений, подобных тем, которые произошли при разгоне акции протеста в марте 2008 года. Тогда от рук полицейских погибли десять человек, около 200 получили ранения. Легко принять ещё раз решение об использовании силы против оппозиции мог бы политик, подобный Михаилу Саакашвили, который ввёл в оборот пытки и политические убийства, но Саргсян — это человек с совершенно иным личностным профилем. Чтобы ни говорили о его участии в создании криминально-клановой структуры экономики, он являет собой тип государственника, понимающего, что вопиющей об отмщении пролитой крови можно запечатать уста только новой кровью.

Через личную трагедию стала отчётливо видна и судьба страны, которую нельзя было подвергать новому риску кровавых стычек. И всё моментально стихло. Всеобщее ликование, демонстранты, главным образом молодёжь, вышедшие с тряпками и мётлами убирать площадь, где проходила акция, переход полномочий премьера к первому заму. Человек, ассоциировавшийся с нищетой, разрухой, с тяжелейшим кризисом армянской семьи, когда мужчины вынуждены месяцами зарабатывать кусок хлеба на чужбине, а жёны — в одиночестве воспитывать детей, этот человек ушёл. Ушёл с извинениями, заявив, что он ошибался, а прав оказался его главный недоброжелатель Никол Пашинян, когда требовал его отставки.

Казалось бы, имея перед глазами катастрофические для Украины итоги Майдана, Армения должна была облегчённо выдохнуть и благодарно перекреститься: ей удалось на сей раз избежать чудовищного кровавого водоворота, в котором закрутило Украину после того, как националистам удалось втолкнуть её в дурную бесконечность революционного произвола. Разрушенное государство, тысячи убитых и обездоленных, загубленная экономика, война, истекающий кровью Донбасс — неизбежные последствия революции.

Да, конечно, власть толпы — великая и волнующая сила, люди, подхваченные этим сокрушительным потоком, очень часто не знают, когда нужно остановиться, чтобы избежать обвала государства, поскольку уличная демократия — это как раз главный его конкурент. Она делегитимизирует государственные институты, создавая иллюзию прямого народного управления страной, которое на самом деле невозможно в принципе, поскольку всяким делом должны заниматься специалисты, обладающие опытом и знанием в областях, требующих тонкой и длительной настройки. Нараставший революционный процесс сумел погасить своим уходом тот, кто отчасти явился его причиной.

Теперь надо бы заново латать очень серьёзно пострадавшую репутацию государства, то есть просто приниматься за ежедневную рутинную работу. Здесь важны усилия всех сторон: люди, вышедшие на улицу, должны не просто убирать мусор на главной площади Еревана, но и собирать, как пазл, из обломков пошедшее трещинами государственное здание. Те же, кто сидит в высоких кабинетах, обязаны понять, что не стоит доводить население до той точки, когда оно готово сжигать уже все мосты, в том числе и те, на которых находится само.

Но недореволюция явно не устраивает тех, кто стоит у истоков волнений. Никол Пашинян заявил о своих притязаниях на пост премьер-министра. То есть выяснилось, что главная цель протеста — добиться отставки Саргсяна — это лишь первый шаг на пути захвата власти в стране. Что, как выясняется, и является конечным пунктом назначения для революционеров и тех, кто стоит за их спинами.

В конце концов, исполняющий обязанности главы правительства Карен Карапетян — это фигура, на которую не падает тень его предшественника. Он никак не связан с делами Саргсяна и его структурами. Правительство — это вообще команда технократов и даже либералов-западников. Карапетян в этом случае хорош тем, что имеет обширные связи с Россией, которая отстаивает интересы Армении в отношениях с враждебными Азербайджаном и Турцией. Россия в качестве гаранта продолжает оставаться необходимым элементом всей системы безопасности страны.

Если Пашинян начнёт поднимать людей на митинги после капитуляции Саргсяна, а в его лице — и государства, то Армению уже совершенно точно ожидает судьба Грузии при Саакашвили и нынешней Украины в одном флаконе.

Доведённой до своего логического предела революции страна не выдержит.

Пашинян, напоминающий, кстати, Саакашвили всей манерой поведения при помощи друзей из американского посольства, может занять кресло руководителя Армении, однако давайте вспомним, чем закончилось дело у соседей. Новой коррупцией, гораздо более масштабной и дикой, чем при Шеварнадзе, хотя и более упорядоченной, полицейским произволом, который вверг Грузию в страх и отчаяние на несколько лет, бесправием людей в отношениях с работодателями из-за отмены всех протекционистских норм, защищавших труд от капитала, и набравшей невиданный темп разрухой. Ну, а про Украину ничего и рассказывать не надо — пример перед глазами. Стремительная коррозия государства и невиданный объём власти, оказавшийся в руках у уличных нацистов.

Я понимаю, что в Ереване расположено второе после Ирака по численности персонала американское посольство. Это ещё не причина на корню распотрошить страну, имеющую библейскую историю.