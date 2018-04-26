Окрик из Вашингтона. Почему США не хотят Пашиняна

Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему американские власти не захотели поддержать лидера протестных акций в Ереване.

Ну вот, Никол Пашинян призвал своих сторонников временно прекратить блокировать дороги в Ереване и сделал заявление, не слишком совпадающие с его же более ранними призывами: "Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это всё в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем". В ситуации явно наметился перелом. Новый горизонт протеста, ставящий задачу добиться избрания премьером "кандидата от народа", каковым оппозиционер видит собственную персону, похоже, начинает схлопываться, и этому есть удивительнейшее объяснение.

Что было бы, если бы на киевском майдане не возникла бы монументальная фигура Виктории Нуланд с её знаменитым печеньем, а напротив, посол США на Украине встретился бы с Виктором Януковичем и заявил, что демонстранты нарушают закон, правительство обязано навести порядок, а неконтролируемая толпа на улице — это не демократия, а какая-то порнография?

Совершенно точно без отмашки Вашингтона не случилось бы и массового паломничества на майдан европейских политиков. То есть демонстранты не просто были бы предоставлены сами себе, но и действовали бы вопреки воле коллективного Запада. Мне почему-то кажется, что в этом случае протест тихонько сошёл бы на нет, поскольку главным его лозунгом как раз и была интеграция в тот самый Запад. Да и Янукович, получив поддержку не от кого-нибудь, а от самого посла США, уже не задумываясь, пустил бы в ход спецназ и полицию для разгона евроинтеграторов.

А теперь внимательно изучаем информацию о вчерашней встрече американского посла в Армении Роберта Миллза с исполняющим обязанности главы правительства страны Кареном Карапетяном. Во время беседы господин посол произнёс такие удивительные слова: "Демонстрации и акции гражданского неповиновения являются нарушением закона, правительство обязано обеспечить максимально хорошо общественный порядок и безопасность. Я уверен, что избрание кандидата в премьер-министры на улице, во время митинга, не является путём демократии или её укрепления".

То есть это именно то, о чём я сказал выше. Госдеп устами своего представителя осудил оппозицию, призвал к наведению порядка и назвал действия протестантов антидемократичными.

Сегодняшние заявления Пашиняна можно оценить как реакцию на окрик из Вашингтона. Лидер оппозиции вжал голову в плечи и стал потихоньку сдавать назад. Почему так произошло? Позволю себе процитировать своего френда по ФБ Армена Асрияня, который ещё до встречи посла с Карапетяном описал, во что превратилась акция протеста уже после отставки Сержа Саргсяна: "А вот теперь действительно появилась интрига... Дальше, разумеется, исключительно мои домыслы. Так вот, домыслы эти таковы.

И заказчики, и ведомый народ предполагали, что целью уличных акций является исключительно отстранение Сержа Саргсяна. Однако наёмный менеджер протеста решил в последний момент всех кинуть, что для либерала абсолютно естественно. Любой наниматель по сию сторону океана для него ситуативен, и кинуть его — высокая доблесть. Ведь истинное начальство — оно только по ту сторону Атлантики, и верность необходимо сохранять только по отношению к нему.

Сейчас г-н Пашинян форсит тему "народного премьера", что само по себе забавно — народом оказывается не население страны, выбравшее парламент год назад, а несколько десятков тысяч человек, собравшихся на площади. Ну, навальные везде одинаковы, просто фамилии у них разные.

Наниматели же сейчас должны продемонстрировать, что, нанимая в качестве исполнителя карманника, они как-то подстраховались на случай, если он вдруг совершенно машинально полезет в карман к ним самим. Иначе они окажутся не нанимателями, а клиническими идиотами. Ну а народу предстоит сдать экзамен на зрелость и здравый смысл. Если экзамен будет провален — что ж, все последствия будут абсолютно заслуженными. Идиотизм в политике лечится всегда одинаково — голодом, холодом, лишениями... И кровью, конечно, хотя последнего очень бы не хотелось..."

То есть достигнутого результата, а именно ухода Саргсяна, и местным, и заокеанским заказчикам, и спонсорам было вполне достаточно. Но Пашинян решил состричь с ситуации купоны, имея в виду уже собственную выгоду в виде кресла первого лица. Я полагаю, что именно этого американцы желают меньше всего, поскольку помнят крайне неудачный опыт со столь же непредсказуемым персонажем по имени Михаил Саакашвили.

Будучи обласкан всеми западными столицами, взят под защиту, представлен примером для всех остальных безумный грузинский политик сумел так настроить народ против себя, что его снесли, несмотря на колоссальный административный ресурс и то обстоятельство, что Министерству безопасности Вано Мерабишвили удалось при помощи полицейского произвола задавить наиболее серьёзные очаги инакомыслия и, казалось бы, отбить у населения всякую охоту перечить властям.

Повторять этот опыт у американцев никакого желания нет. Шальной и непредсказуемый оппозиционер, вышедший за рамки заказа, чтобы сыграть уже свою игру, неуправляем и склонен к мошенничеству, а потому полностью непригоден для роли ставленника. Есть и другая причина. Совершенно понятно, что, будучи братом-близнецом Михаила Саакашвили, Никол Пашинян на посту руководителя страны способен наломать таких непроходимых дров, что, после того как его вынесут из дома правительства, в это кресло гарантированно сядет человек, выступающий за максимальное единение России и Армении и минимальное сотрудничество с Западом. Надо полагать, что такие перспективы Госдепу не кажутся радужными.

Как будет развиваться "армянский Майдан", угадать сложно, но мне кажется наиболее вероятным вариантом его постепенный сход на нет. Сразу успокоить возбуждённую толпу, конечно, не получится, для этого понадобится некоторое время. Но уже одно очевидно: Никол Пашинян — это не герой американского романа. Ну и по ходу дела замечу, что разлёт стандартов в оценке Вашингтоном киевских и ереванских волнений едва ли убедит влюблённых в Америку либералов в том, что американцы могут продавать аборигенам демократию в разных обертках и называть этим словом события и явления, исключающие друг друга. В одном случае "бунт бессмысленный и беспощадный" — это высшее достижение этой самой демократии, в другом — прямая её противоположность.