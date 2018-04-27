Обвинения против российского спорта сдулись, как ботокс на лице Родченкова

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов — о выступлении главного обличителя российского спорта в Лозанне.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, на показаниях которого белыми нитками шили дело против российского спорта, который Запад пытался обвинить в применении государственных допинговых программ, внезапно, как говорят на соответствующем сленге, — пошёл в отказ. На слушаниях Спортивного арбитражного суда в Лозанне Родченков не смог подтвердить существенную часть своих обвинений.

Внезапно (внезапно ли?) оказывается, что Родченков не имеет понятия, кто и как доставлял на зарубежные соревнования или тренировочные сборы пресловутый коктейль "Дюшес", сам никогда не давал его российским атлетам и никогда не видел, как те его употребляли. Он даже не смог назвать его точный состав, хотя ранее утверждал, что сам его создал.

Кроме того, он никогда не видел, чтобы спортсмены заранее заготавливали чистую мочу для допинг-тестов, и ничего не знает о том, что они якобы манипулировали своими анализами и вмешивались в процедуру допинг-контроля. Наконец, он не в курсе, кто и как сообщал номера допинг-проб на Олимпиаде в Сочи Ирине Родионовой, хотя ранее утверждал, что та заведовала распределением запрещённых препаратов среди спортсменов.

Что же ты, Гриша, всё дело развалил? Для чего были все эти громкие заявления об угрозе жизни, побег на Запад, цирк с изменением внешности? Может, просто заказчики перестали оплачивать твои услуги? Или всё дело в том, что Лозанна — не США, где ты был под "программой защиты", которая обычно означает необходимость давать только "нужные" показания, в противном случае "защита" снимается и субъекту грозит депортация? Или в том, что в суде за ложные показания по головке не погладят, а напротив — привлекут к уголовной ответственности? Тем более что "допинговое дело" разваливается на глазах — российских спортсменов оправдывают одного за другим. То есть вопрос: когда вскроется, что все показания Родченкова — ложь, — это лишь вопрос времени, причём не столь отдалённого.

Интересно, что скажут остальные "свидетели"?

Кстати, профессор Ричард Макларен, который в Лозанну сам не приехал и дал показания по видеосвязи, судя по всему, тоже осознал, что пришло время говорить правду, правду и только правду. Оказывается, его заявления о том, что "некоторые россияне участвовали в допинг-схеме", не так поняли, он хотел сказать, что "они могли участвовать, но это не означает, что они нарушили антидопинговые правила".

Видимо, тоже не хочется загреметь за дачу ложных показаний под присягой. Да и глупо уже врать дальше, когда правда открывается с каждым днём со всё более жёсткой откровенностью.

Тот факт, что он использовал показания Родченкова в своём докладе, он объяснил умопомрачительной логикой: тот был "свидетелем, заслуживающим доверия", так как находился под программой защиты свидетелей. Мог бы уж прямо сказать: Родченков показался ему честным, так как его показания были направлены против России, а в России всё всегда нечестно. Это вообще нормальная логика для Запада.

Впрочем, он тут же попытался несколько оправдаться, заявив, что пытался поговорить с российскими спортсменами и тренерами, однако они соглашались отвечать на вопросы только письменно. Кроме того, он заявил, что не стал использовать в расследовании дневники Родченкова, подлинность которых не была проверена, вернее, была проверена неким экспертом, имени которого Макларен вспомнить не смог. При этом он утверждал, что дневники "не имели доказательной ценности". Однако, что написано пером, того не вырубишь топором: ссылка на эти записи есть в первой части доклада Макларена.

Кстати, именно ссылка в докладе на дневники Родченкова легла в основу обвинений против министра спорта Виталия Мутко, которого сначала лишили аккредитации на Олимпиаде в Рио, а потом и вовсе запретили посещать Олимпиады пожизненно в любом качестве.

Напомню, что Мутко уже подал иск в Спортивный арбитражный суд. Конечно, спортивная судебная бюрократия — это та ещё штука, обычно заседание проходит через полгода с момента подачи жалобы, после чего на вынесение решения может уйти ещё от трёх месяцев до года. Но никто никуда не торопится, тем более что фактический развал "допингового дела" не оставляет сомнений в итоговом решении суда. То же самое касается апелляций самих спортсменов.

Могут ли авторы провокации с допингом быть довольны, ведь в конечном итоге она провалилась? И всё же могут. Они добились своего — лишили Россию двух Олимпиад, бросили тень на репутацию российского спорта, на многие годы ослабили его. Теперь можно смело ждать новых провокаций: ведь "допинговый скандал" — лишь эпизод в череде попыток скомпрометировать Россию по всем фронтам, где также стоят "агрессия", "аннексия", "сбитый боинг", "вмешательство в выборы", "кибертерроризм", "отравление", "поддержка "преступного сирийского режима" и т.д.

Где ударят в следующий раз? Что там ещё не трогали? Культуру? Науку? Думаю, в любой отрасли найдутся свои Родченковы. Но тут важно, что все они рано или поздно будут выведены на чистую воду. И ещё важно сохранять лицо и не поддаваться на провокации, а то с той же Олимпиадой — некоторые "патриоты" активно призывали её бойкотировать. Но ведь это именно та реакция, которую они хотели, — заставить нас истерить.

Не получилось. И Родченков сдулся, как ботокс у него под кожей, уже бесполезный и вызывающий лишь брезгливую жалость.