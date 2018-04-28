Мясоеды VS веганы — 1:0

Мир ещё не окончательно сошёл с ума. Мы отступили от края пропасти. Во Франции, а затем и в Финляндии решили ввести запрет на употребление названий мясных блюд для вегетарианских подделок.

Что это означает на практике? На практике во Франции и в Финляндии теперь будет запрещено продавать клиентам бургеры с травой под видом бургеров с мясом. То есть бургеры с мясом так и будут называться бургерами, а вот бургеры с травой теперь будут называться, например, булочка с фалафелем или булочка с лепёшкой из травы и орехов.

Не будет больше вегетарианской колбасы, кебаба, шаурмы, митболов и прочей мерзости. Никто не обманет честного мясоеда фалафельным шашлыком или соевой котлетой.

Не то чтобы я как-то особенно сильно не любил веганов. Их существование в целом никак мне не мешает. Более того, благодаря веганам мы узнали, что из-за мяса или рыбы люди становятся более раздражительными, злыми, грубыми и жестокими. По крайней мере, так гласят многочисленные шуточки и мемы в Интернете. Вы наверняка их видели.

Мне же в целом всегда была непонятна сама тяга веганов к нашим "мясным" наименованиям. Ну вот если вы настолько не такие, как мы, настолько лучше нас и настольно выше по эволюционному развитию, зачем вам использовать в своём словаре наши "мясные" слова? Зачем существует стейк из шпината? Кому в голову пришло предлагать соевую шаверму? Почему бы сыру, в котором нет ни капли животного молока, называться как-то иначе, а не сыр?

Серьёзно. Одной из важнейших составляющих любой субкультуры, будь то веганы, ЛГБТ или феминистки, да кто угодно, является отстраивание от культуры традиционной — той, которая плохая, устаревшая и присущая только ретроградам. То есть первый месседж вегана формулируется не "Я ем только пищу растительного происхождения", а "Я не мясоед".

А зачем немясоеду использовать "мясные" названия пищи? Это такая психологическая травма? Ему нравится есть бургеры, но он заставил себя от них отказаться ради незнакомой ему лично коровки. При этом он не хочет отказываться от этой коровки целиком и поэтому лепит себе фалафельную корову, из которой вырезает фалафельный стейк.

Это как европейские программы помощи наркоманам — им за отказ от героина дают какие-то другие наркотики. Веганы за самостоятельный отказ от мяса награждают себя имитацией мяса, причём имитируют даже название.

Мне кажется, если бы веганы не тосковали по мясу, молоку или рыбе, они не выдумывали бы себе веганские аналоги мясных блюд, а сочиняли бы что-то собственное, оригинальное и свежее.

Вот у нас постоянно требуют уважения к чужой культуре, традициям и обычаям. И мы чаще всего просто соглашаемся. Окей, пожалуйста, никто не против вегетарианских кафе и вегетарианских блюд в меню обычных ресторанов. Но постойте, вот если я, мясоед, иду в обычный ресторан и со мной идёт в этот же ресторан веган, то ему всегда подыщут блюдо, которое подходит именно ему, — без мяса или других животных продуктов. А вот если мы с веганом пойдём в вегетарианское кафе, то там смогут предложить мне что-то мясное? Нет? А почему? Может быть, потому что вегетарианцы обладают гораздо меньшей терпимостью к чужому взгляду на мир?

Именно поэтому, именно в связи с тем, что веганы никакой толерантности к моему выбору истекающей жирным соком жареной на костре сардельки не испытывают, я очень рад что их наконец-то лишают наших "мясных", пахнущих кровью невинно убиенных животных слов, лишают. Не будет у вас больше никаких бефстроганов и гуляшей, ешьте, пожалуйста, ваш силос под каким-нибудь вашим названием, а мясо оставьте нам, необразованным и диким мясоедам, не испытывающим уважения к жизни свинки, которая получила жизнь только для того, чтобы стать моим скворчащим утренним беконом к яичнице.

P.S. Всем хороших сочных шашлыков на майские выходные!