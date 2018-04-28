Диктатура протеста

Журналист и политический обозреватель Айк Халатян — о том, почему нынешняя риторика Пашиняна не вписывается в демократические нормы и почему его возможное решение пойти к своей цели силовым путём грозит вызвать паралич всей государственной системы.

Несмотря на уход со своего поста многолетнего руководителя республики Сержа Саргсяна, в Армении продолжаются акции протеста. Их лидер, оппозиционный депутат Никол Пашинян, в ультимативной форме требует от руководителей Республиканской партии Армении (РПА) и у исполняющего ныне обязанности премьера Карена Карапетяна обеспечить "мирную передачу власти". Подчёркивая, что если он не будет избран премьером, "в Армении вообще не будет избран премьер-министр".

При этом многие в республике отмечают, что избрание премьера на площади или под давлением площади не вписывается в демократические нормы и требования законодательства.

Сторонники Пашиняна считают, что его назначение премьером исходит из логики "революционной ситуации" и достигнутой победы. Дабы он смог довести до конца свою борьбу с системой. И не хотят учитывать тот факт, что если Пашинян решит пойти к своей цели законным путём через голоса депутатов, то ему придётся сотрудничать с другими фракциями, в частности "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн".

Вряд ли сотрудничество с одним из крупнейших олигархов и феодалов Армении Гагиком Царукяном, который сам активно использовал все эти годы в ходе выборов подкуп голосов и административный ресурс, поможет искоренению этой порочной практики. Или что борьба с олигархической структурой армянской экономики вместе с олигархом сродни борьбе мышей против сыра или пчёл против мёда.

Если же Пашинян решит пойти к своей цели силовым путём, это грозит вызвать паралич всей государственной системы. Что чревато потерей Нагорного Карабаха, с учётом нерешённого карабахского конфликта и готовности Баку прибегнуть к военным методам его решения, используя внутриполитическую напряжённость в Армении.

Однако сейчас факт в том, что после отставки Саргсяна, на котором было завязано многое во властной системе, в частности силовом блоке, с позиции сильного в идущей политической игре выступает именно Пашинян.

Дело ему облегчает и относительно пассивная позиция действующей власти. Лучшая тактика для Карена Карапетяна — наладить диалог с той частью общества, которую пока не охватила революционная эйфория. И которая, будучи недовольна результатами правления Сержа Саргсяна, тем не менее не желает видеть на посту руководителя страны Пашиняна, сомневаясь в его личных качествах.

Однако для этого Карапетяну необходимо предложить своё видение будущего Армении. В частности, какие инвестиции он сможет привлечь в республику, а также донести до общества угрозы, которые несёт революционный задор Пашиняна.