Безумная любовь. Чем Армения похожа на Грузию времён "революции роз"

Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему миллионы людей готовы ошибаться и верить тем, кто ведёт их в пропасть.

Армян сейчас никто ни в чём убедить не сможет, поскольку психоз, охвативший страну, это чисто религиозная вещь, он может быть только изжит, никакие рациональные аргументы в этом случае на людей, уверовавших в великую мудрость нового лидера, не подействуют. Я наблюдал такое несколько раз. Это происходило в России, когда миллионы людей посчитали, что бунтарь и правдолюб, в которого удивительным образом превратился бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин — это единственный свет в окне и заря новой жизни, к которой он непременно приведёт Россию. Любовь к Ельцину была почти общенародной и базировалась она на болезненной вере (которую запрещено было критиковать и подвергать сомнению) в то, что у нового российского лидера и его команды есть готовые к применению рецепты чудодейственного излечения России от хвороб, доставшихся ей в наследство от СССР. Редкие трезвые голоса тогда казались проявлением самого махрового мракобесия и с негодованием отвергались.

Исход чудесной эпохи оказался чудовищным — такого поразительного несовпадения реальности с надеждами едва ли могли ожидать даже самые отчаянные критики Бориса Ельцина. Страна не распалась благодаря какому-то чуду. Думаю, что вмешательству Господа в ход событий. Ничем иным не объяснить то, что Россия в 90-е годы прошлого века не повторила судьбу СССР, хотя реформаторы всё сделали для этого.

Но в ещё большей степени нынешние события в Армении напоминают мне январь 2004 года в Грузии, когда охваченная необычайным энтузиазмом страна выбрала лидера "революции роз" Михаила Саакашвили своим президентом. Это тоже был случай массового психоза, что отчётливо прослеживается по результатам выборов. За кандидата-революционера проголосовало 96,27% избирателей. Я в эти дни находился в Тбилиси и мог наблюдать за этими изнемогающими от любви, исступлёнными людьми, в глазах которых плясали огоньки безумия. Они с утра до вечера бродили клокочущими, как будто обретшими юношескую неутомимость группами по улицам и площадям и со слепым восторгом кроили воздух одним, в тысячный раз выдохнутым выкриком: "Миша! Миша!"

Кстати, круг фанатичных поклонников и поклонниц великого затейника Михаила Николозовича с годами сильно потерял в численности, но и сегодня в Тбилиси можно встретить всё так же моментально сатанеющих и теряющих вменяемость при попытках воздвигнуть хулу на святое для них имя субъектов обоих полов. Можно, чтобы сделать сравнительный ряд ещё более выразительным, вспомнить и из древней грузинской истории безумствовавших звиадисток, напоминавших ведьмины цветы, жену Гамсахурдия Манану, действительно страдавшую психическим заболеванием, но это уже совсем страшная картинка. Если же кроме шуток, то помимо перерождения рыхлой и насквозь прогнившей от коррупции государственности времён Шеварнадзе в полицейское государство с изнасилованиями и пытками в тюрьмах, элитарной коррупцией, тысячами людей, оказавшимися в застенках из-за своего несогласия с политикой властей, президентство Саакашвили стоило Грузии потери двадцати процентов территории.

И надо сказать, что грузинский правитель, решивший, что он сможет задавить военной силой Южную Осетию, был абсолютно уверен, что у него есть гарантии безопасности, предоставленные Западом. Некоторые конспирологи даже утверждают, что авантюру благословила глава Госдепа Кондолиза Райс, посетившая Тбилиси за две, кажется, недели до начала силовой операции. В любом случае Саакашвили в первый день, когда грузинам казалось, что их войска уже почти взяли Цхинвал, успокаивал соотечественников по телевидению: дескать, Россия не посмеет дёрнуться. И его слушали с замиранием сердца, поскольку вера в то, что Запад определяет положение дел на планете и ход небесных светил, в тот момент была беспредельной.

Потеря Абхазии и Южной Осетии стала для Грузии серьёзным ударом, но с учётом того, что принадлежность этих земель абхазам и осетинам — это, хотя и оспариваемое в Грузии, однако имеющее право на существование утверждение, уход мятежных территорий был не столь болезненным, каким он мог бы оказаться, если бы это были места проживания этнических грузин.

Нет сомнений, что Азербайджан сейчас пристально наблюдает за армянской бузой, которая (на мой взгляд, это не нуждается в каком-то отдельном доказывании) будет иметь последствия, в узловых моментах совпадающие с итогами "революции роз". И в первую очередь это коррозия государственных институтов, которые могут только казаться в случае усиления авторитарных тенденций сильными, но пасть в одно мгновение, как это произошло в Грузии.

Мы сможем со стопроцентной вероятностью угадать дрейф правительства, возглавляемого лидером армянской революции, в направлении Запада и постепенный выход из союзнических отношений с Россией. Именно этим путём прошествовал и Саакашвили. И точно так же новый армянский герой будет уверен в том, что Запад является гарантом безопасности и не даст Азербайджану проглотить Арцах. А на самом деле никто пальцем не пошевельнёт, чтобы помочь Еревану отстоять земли, которые он считает армянскими. И потеря Арцаха будет куда болезненнее, поскольку речь идёт не о спорных территориях, где проживают некие то ли автохтонные, то ли нет племена. Там живут именно армяне, и с историей защиты этого края связана вся героика, всё наполнение, вся сакральность постсоветской армянской государственности.

Но сейчас всё это говорить толпам, припавшим в священном трепете к стопам нового избавителя, не имеет смысла. Каждый хочет иметь в активе свои ошибки, даже если они будут стоить ему государства.