Нет "Мира" — нет денег. Как Сбербанк выкручивает руки бюджетникам и пенсионерам

Блогер и автор паблика "Адские бабки" — о том, почему старикам усложняют получение пенсии, если нет карты "Мир".

Если пенсия или зарплата бюджетника пришла на счёт, к которому не привязана карта "Мир", а в течение 10 дней деньги не были сняты наличными, Сбербанк вернёт её обратно в бюджет. Об этом официальный представитель госбанка заявил газете "Ведомости", это же мне подтвердили источники в Сбербанке.

То есть перекрывается последняя возможность не брать эту "удобную, свою" карту, которую из земли и палок сваяли в Центробанке и теперь необходимо срочно впарить максимальному количеству сограждан. И, когда единственный дата-центр НСПК упадёт, у половины россиян платёжная карта "Мир" превратится в кусок пластика.

"Удобная, безопасная, своя". Как Сбербанк принудительно дарит пенсионерам "Мир"

По закону, если человек отказывается привязывать карту "Мир" к своему счёту, он может снять пенсию или зарплату наличными. Теперь новое ограничение — в течение десяти дней. Видимо, слишком много людей решили вообще не пользоваться картами и выбрали наличные. Так что, если старушка неделю болела и не смогла доковылять вовремя до кассы, её денежки уйдут в неизвестном направлении. То же самое — если бюджетник был, например, две недели в отпуске. Приезжает — и бац! — а зарплаты-то на счёте и нет.

В Сбербанке говорят, что такие права им дают новые правила платёжной системы, которые вступают в силу с 1 июля. Я, честно говоря, не смогла найти такого пункта, но в Сбербанке уже во всю к этому готовятся. И уточняют: нужно не просто взять эту карту, но и активировать. Иначе по истечении 10 дней деньги уйдут в "невыясненные платежи" (можно будет оперативно вернуть, если быстро активировать "Мир"), а далее — в бюджет, а как уж оттуда их достать — проблема той самой старушки.

Похоже, что никогда и нигде не выпускалось платёжной карты, которая вызывает столько воинственных настроений, как наша "Мир". А знаете, для чего всё это? Только для того, чтобы глава Центробанка Эльвира Набиуллина смогла бы в отчёте написать: "Карта настолько хороша и пользуется таким беспрецедентным спросом, что конкуренты с мировым именем ничего не могут поделать…" Умеем! Могём!

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