Станет ли Украина вторым Чили: батальоны смерти под началом Порошенко

Журналист Андрей Бабицкий — о том, кто несёт прямую ответственность за бессудные казни и террор на Украине.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, заявивший на днях, что грядёт явление украинского Пиночета, который, по его словам, "уже стучит в дверь" и "ищет стадион", на самом деле описал ситуацию, которая в полной мере уже отрепетирована. Стадионы найдены давно, но их, ввиду того что просвещённая Европа может отреагировать на это дело довольно нервно, просто не демонстрируют широкой публике. А так на Украине под прикрытием СБУ и с санкции президента Порошенко действуют батальоны смерти, устраняющие или запугивающие неугодных власти людей.

Об этом стало известно из интервью военного инструктора и бывшего заместителя начальника учебно-тренировочного лагеря полка "Азов" Сергея Сановского, который, будучи похищен и подвергнут пыткам, был вынужден бежать с Украины и просить о предоставлении политического убежища на Западе, информационному агентству "Россия сегодня". Карьера потомственного военного, служившего в спецназе ВВ, связанная с работой в националистическом батальоне "Азов", доросшем до полка, начиналась на Майдане, который Сергей считал в 2014-м возможностью "изменить страну к лучшему". После того как молодой человек был зверски избит сотрудниками "Беркута", он попал в больницу. В те дни в местных СМИ его называли "простым героем Майдана".

Дальше была служба в "Азове". Сановский взаимодействовал с инструктором ножевого боя и стрелковой подготовки Андреем Лисогором, который оказался советником руководителя департамента контрразведки СБУ генерала Алексея Петрова. В Министерстве госбезопасности ДНР считают Петрова заказчиком убийств лидеров ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви).

В июне 2017-го, пригласив Сановского в киевское кафе, Лисогор рассказал ему удивительную историю. По его словам, по прямому распоряжению генерала Петрова в стране создана сеть нелегальных групп "для активных мероприятий на территории Украины", в том числе "ликвидации лиц, не согласных с проводимым политическим курсом". Лисогор предложил своему собеседнику собрать подобное боевое подразделение из 6–8 бойцов для выполнения деликатных поручений, добавив, что все организационные и технические вопросы будут решены на самом высоком государственном уровне.

Он также привёл примеры удачных операций по устранению. В 2014 году был подорван отставной полковник ВСУ Вячеслав Галва, которого убили за отказ от сотрудничества и критические высказывания в адрес властей. В своей квартире в 2015 году был повешен один из идеологов "Азова" — Ярослав Бабич. Следствие квалифицировало это как самоубийство. По словам Лисогора, подобных операций было проведено несколько десятков. Батальоны смерти участвовали не только в ликвидации, но и в нападении на журналистов и политиков, их избиении и запугивании. Кроме того, они их привлекают к решению экономических споров.

Сановский категорически отказался от предложения, и здесь начались его мытарства. Он был задержан, доставлен в СБУ, там его долгое время пытали и вынудили оговорить себя, но отпустили. Сняв побои, он подал в суд, выехал из страны и теперь в Мьянме ожидает решения шведских властей о предоставлении политубежища.

Что в этой истории можно считать новым и шокирующим? О методах СБУ известно давно — международные правозащитные организации готовили доклады о репрессиях, похищении людей сотрудниками этой организации, пытках, содержании узников в тайных тюрьмах. О том, через какие ужасы им пришлось пройти, рассказывали также захваченные СБУ граждане Украины, которые были обменяны на пленных украинских военнослужащих и находятся сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках или в России. О палачах из спецслужб Украины и их кровавом конвейере, который не останавливается ни на секунду, мы знали довольно много.

Но выясняется, что уровень ответственности за преступления, совершаемые наёмными убийцами, — это вовсе не руководство СБУ. Создание групп, по словам Лисогора, одобрили Пётр Порошенко и генерал Алексей Петров, который напрямую подчиняется украинскому президенту. Из этого можно сделать вывод, что батальоны смерти выполняют, помимо прочего, заказы лидера Украины. То есть он лично отдаёт указания "решить проблему" по какому-либо нежелательному лицу.

В 2000 году Украину потрясло убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Тогдашнего президента Леонида Кучму обвиняли в том, что он либо отдал приказ совершить убийство, либо намекнул своим подчинённым на желательность устранения смертельно надоевшего ему шелкопера. Это дело тянулось более 10 лет, обрастая всё новыми скандалами, леденящими душу подробностями и судебными приговорами для высокопоставленных силовиков. За следствием и судами напряжённо следила вся страна. Тогда речь шла об убийстве одного человека, и не специально сформированными отрядами убийц, а сотрудниками правоохранительных органов.

Сегодня же есть основания говорить о десятках операций — имена двух ликвидированных палачами, действующими под прикрытием первого лица, уже известны. Но ими явно дело не ограничилось. Таким образом, Порошенко несёт прямую ответственность за бессудные казни и террор, к которому прибегают, чтобы запугать свои жертвы, не проходящие ни по одному ведомству каратели.

Но Украина сегодня едва ли даже заметит откровения бывшего азовца, поскольку в наши дни убийства, пытки, преследования несогласных или просто отказывающихся от сотрудничества стали привычной рутиной. Удивить смертью, кровью, страданиями в стране, которая ведёт затяжную и кровопролитную войну, кого-либо сложно. Но всё же защитникам прав человека из западных организаций стоило бы отнестись с должным вниманием к рассказу бежавшего с Украины военного, поскольку интеграция территории, власти которой прибегают к подобным методам расправы с неугодными, в европейское пространство едва ли будет способствовать повышению уровня безопасности в Европе. Не говоря уже о том, что создание батальонов смерти является тягчайшим преступлением и может быть квалифицировано как государственный терроризм.

Рассказанная Сергеем Сановским история полностью соответствует сегодняшним украинским реалиям. На это указывает множество факторов. Об одном я уже упомянул. О художествах СБУ известно в деталях, об убийствах и насилии, совершённых членами так называемых тербатальонов, комплектовавшихся ультраправыми радикалами, информации тоже хоть отбавляй. Кроме того, в отношениях с неонацистскими организациями вроде "С 14" используется похожая схема. Государство даёт им деньги, они выполняют поручения деликатного свойства: избивают, запугивают, участвуют в разгонах протестных акций и погромах. На этом фоне банды убийц, действующие по указанию и с благословения властей, смотрятся как недостающий фрагмент общей картины.

Конечно, до генерала Пиночета главнокомандующему Порошенко как сержанту до маршала — по масштабу личности и размаху репрессий. Но кровавое крещение под началом украинского президента убийцы и нацисты всех сортов уже прошли. И, возможно, прав Анатолий Матиос. Украинский аналог чилийского диктатора уже на пороге, в среде спецслужбистов и армейских офицеров вызрели кадры для военного переворота и привода к власти человека, который займётся глобальной чисткой страны без оглядки на Запад и правозащитников. Благо что уже опробованы инструменты и сформированы необходимые навыки. В стадионах же после чемпионата мира по футболу в 2012 году на Украине дефицита не наблюдается.