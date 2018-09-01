Обряд проклятия. Фельдшер — о лекарствах, которые помогают в "магии"

— Чего смурной такой? — жена поставила на стол пакет с провизией. — Голодный? Сейчас что-нибудь сварганю дня на два. А то мне на сутки завтра.

— Не. Я перекусил уже, — муж задумчиво посмотрел на супругу и вздохнул.

— Колись, любимый! Кто тебя так обидел, что ты всухомятку всю колбасу с хлебом схомячил? — жена улыбнулась, открывая холодильник. — Пассажиров сегодня мало было? Или кто за проезд не заплатил?

— Да не в этом дело, что пассажиров мало. Пассажиров как было, так и осталось. Просто таксистов стало больше. Кому не лень повылезали. Заработки всё меньше и меньше. Скоро бензин нечем отбить будет.

— А как ты хотел? Перестройка называется. Свобода! Предпринимательство! Вот говорила тебе: не бросай работу. Хоть и платят мало, зато стабильно. Государственная организация как-никак.

Провизия уже была разложена по полочкам холодильника. Часть купленного осталась лежать рядом с мойкой, готовясь помыться, нарезаться и прыгнуть в кастрюлю с закипающей водой.

— Много тебе государство на твоей скорой платит? — муж беззлобно окрысился. — В любом случае меньше, чем я извозом зарабатываю.

— Меньше, меньше, — жена потрепала мужа по волосам и, надев фартук, принялась колдовать над обедом. — Только всё ненадёжно как-то. То есть, то нет. Так хоть знаешь, что пятого и двадцатого стабильно косточку кинут.

— Не заводи, — муж поднялся из-за стола и принялся помогать супруге. — Я, как из армии пришёл, так баранку в такси и кручу. И до армии крутил, и в армии водителем. А когда таксопарк развалился, сама знаешь, всех уволили. Хотя тоже госпредприятие было. Теперь только своя машина и спасает.

— Ну… иди к нам работать. Нам водители нужны вроде.

— На ваши-то копейки?

— Копейки, не копейки, а потаксовать и в свободное время можно. Зато хоть какая-то уверенность будет.

— Подумаю, — буркнул муж. — Сейчас пока не до этого.

— Случилось-то что ? Ты расскажи.

— Да… — муж махнул рукой. — Это так. Наши разборки. Чужой какой-то на точку присоседился, пассажиров из-под носа уводит. Совсем цену сбил. Все пассажиры теперь к нему бегут. И сам копейки зарабатывает, и нам мешает. Уж и объясняли ему, что нехорошо со своим уставом в чужой монастырь. И что машин на точке много. Ничего не понимает. Уж и колёса ему кололи, и морду пару раз били — ничего не помогает. Теперь ещё в милицию заяву накатал. Типа мы с него деньги вымогаем. Еле отмазались.

— Ясно, — жена убавила газ под кастрюлей с варящимся борщом. — Самоуправством занялись. Ох, попадёте вы со своей шайкой под раздачу. Чует моё сердце, попадёте.

Жена подумала и, хитро посмотрев на благоверного, произнесла:

— А пойдёшь к нам водителем, если я вас завтра от этого хулигана избавлю?

— Да? — муж удивился. — И каким образом, рыбка моя золотая?

— Прокляну, — жена весело рассмеялась. — Так, что к нему в машину больше вообще никто не сядет. А если сядет, то сразу вылетит из неё, как подорванный.

— Ну, ну… — муж недоверчиво помедлил с ответом. — Нет уж. Потом передачки носить.

— Да не боись, старче, — жена, решив что-то про себя, вошла в раж. — Всё будет тихо и аккуратно. Давай. Объясняй, где вы тусуетесь. И денег дай. Сколько там у вас до метро доехать стоит? Только уговор: потом ты послушаешь мудрую женщину и устроишься работать к нам. Договорились? Тогда ничему не удивляйся, и не спались, что я твоя жена.

***

— Всё получила, или ещё чего изволите? — аптекарша сложила рецепт и вопросительно посмотрела на врача.

— Хочу, — врач закрыла укомплектованный ящик. — А есть у тебя… ?

***

Свою жену он сразу и не узнал. К компании водил подходило воздушное создание в тонкой полупрозрачной белой блузке и такой же тонкой, длинной, чуть расходящейся на ветру пёстрой юбке. Дымчатые солнцезащитные очки и яркий пакет в руках дополняли вызывающий имидж.

Водилы дружно замолчали.

— Сколько до метро? А не дорого? А подешевле?

— Ко мне идите! Подешевле отвезу, — из стоящего чуть в стороне от основной компании жигуля высунулось круглое лицо.

Женщина, обернувшись, секунду подумала и бодро пошла на голос.

— Вот сука, — один из водителей сплюнул, наблюдая, как женщина усаживается на заднее сиденье машины конкурента.

— Это ты про кого? — у мужа невольно сжались кулаки, но он вспомнил про уговор, желание сразу дать в морду говорившего, хоть и болезненно, но исчезло.

— Да про всех, — водитель опять сплюнул и полез за очередной сигаретой.

***

— Говори, женщина! — муж в шутку прижал жену к стене. — Говори! Или я не знаю, что сейчас с тобой сделаю. Что ты с ним сотворила? От его машины весь вечер люди, не успев дверь открыть, сразу захлопывали и к нам бежали.

— Пусти, противный. Говорила уже. Прокляла я его машину, — жена также шутливо отбивалась, аккуратно перемещаясь к дивану и ненавязчиво увлекая за собой мужа.

— Не шути со мной, женщина. Люди баяли, что вонь несусветная в машине стояла. Говори правду, пока я добрый…

В конце концов оба плюхнулись на диван и на время вообще обо всём забыли.

***

— Препарат у нас есть один, — жена потянула одеяло на себя. — Нужный, но пахнет, как смесь тухлых яиц с … ну, ты понял. Я в нашей аптеке штуки четыре просроченные ампулы выпросила. Всё равно выбрасывать. Дома в шприц все четыре ампулы набрала, а шприц в пакет положила. Пока до метро ехали, я в пакете типа кошелёк искала, а сама ему в сидушку весь шприц этой вонючки выпустила. Прям через пакет иглу воткнула, чтоб не видно было. Теперь долго вонять будет.

— А он сам не понял, что пахнуть в машине стало?

— Так пахнуть не сразу начало. Постепенно. Он-то принюхался, а пассажиры ещё нет.

— Добрая женщина… — муж сделал попытку отвоевать одеяло обратно. — У вас на работе женщины все такие добрые?

— Все.

— Тогда жди. Завтра приду устраиваться.

— Приходи, — жена, смиловавшись, вернула украденную часть одеяла, сопровождая благотворительность показом крепкого кулачка. — Только гляди у меня! Ишь! Женщины его наши заинтересовали!